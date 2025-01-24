На Украине сообщили о реформе для привлечения молодых людей 18 лет в вооруженные силы.

На Украине планируются изменения в системе призыва, чтобы привлечь к мобилизации граждан от 18 до 25 лет. Об этом рассказал Павел Палиса, заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского.

Эти изменения направлены на молодое поколение, которое в настоящее время освобождено от военной службы, а также на тех, кто имеет отсрочку или был освобожден после принятия закона о мобилизации. Реклама

Палиса подчеркнул, что действующая система призыва на военную службу сталкивается с рядом сложностей и неэффективностью. Он отметил, что необходимо увеличить численность военнослужащих в ВСУ для эффективного решения задач, стоящих в зоне конфликта.

Ранее в Одессе произошел инцидент, когда сотрудники территориального центра комплектования, аналогичного военкомату в Украине, по ошибке пытались мобилизовать ребенка, остановив машину, в которой он находился.