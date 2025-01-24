Министерство обороны России продемонстрировало видеозапись горящего танка Abrams в Курской области. В ролике показан американский танк, который был выведен из строя в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет».

События произошли в районе деревни Викторовка. Этот эпизод стал частью продолжающегося конфликта, в котором используются современные виды вооружения, включая американскую технику. Российская сторона утверждает, что благодаря использованию новейших технологий и вооружения ей удалось нейтрализовать один из самых известных танков мира. Реклама

Ранее в США подтвердили, что поставки таких вооружений как Abrams, истребителей F-16 и ракетных систем ATACMS украинским войскам не дали ожидаемого эффекта. Это заявление вызывает вопросы относительно дальнейших планов по поддержке военных усилий в регионе.

Таким образом, ситуация приобретает новые очертания, подчеркивая сложную динамику современной военной стратегии и необходимость пересмотра тактики и применяемых ресурсов.