На LinkedIn подали в суд за использование личных сообщений для обучения ИИ

LinkedIn обвиняется в передаче пользовательских данных для обучения ИИ

Против LinkedIn подан иск на $1000 за пользователя

В иске утверждается, что LinkedIn изменил политику конфиденциальности, чтобы скрыть свои действия

Обвинения против LinkedIn

LinkedIn обвиняется в том, что передавал личные сообщения и данные пользователей третьим сторонам для обучения искусственного интеллекта. Этот иск был подан в США.

Сайт, принадлежащий компании Microsoft, старался стать стандартной социальной платформой и внедрил множество инструментов и функций ИИ для пользователей Premium. Реклама

«Скрытие следов»

Согласно иску, в августе 2024 года LinkedIn «незаметно» добавил новый параметр конфиденциальности, который автоматически разрешал передачу данных пользователей третьим сторонам для обучения ИИ.

После этих изменений компания обновила свою политику конфиденциальности и раздел FAQ, указав, что пользователи могут отказаться от передачи данных третьим сторонам, но это не повлияет на уже используемые данные.

Иск утверждает, что LinkedIn осознавал нарушение своих обязательств и стандартов конфиденциальности и пытался минимизировать общественное внимание. Иск требует компенсацию в $1000 за пользователя за нарушение федерального закона США о хранении коммуникаций, а также неопределенную сумму за нарушение закона о недобросовестной конкуренции в Калифорнии и нарушение контракта.

Реакция LinkedIn

Представитель LinkedIn заявил, что обвинения являются «ложными и необоснованными». Изменения в политике конфиденциальности не распространялись на пользователей в Великобритании, Европейской экономической зоне и Швейцарии.

В 2024 году LinkedIn урегулировал коллективный иск, связанный с обвинениями в завышении числа просмотров видеообъявлений, выплатив $6,625 миллиона.

Источник: TechRadar