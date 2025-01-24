На LinkedIn подали в суд за использование личных сообщений для обучения ИИ

LinkedIn обвиняется в передаче пользовательских данных для обучения ИИ
- Против LinkedIn подан иск на $1000 за пользователя
- В иске утверждается, что LinkedIn изменил политику конфиденциальности, чтобы скрыть свои действия
Обвинения против LinkedIn
LinkedIn обвиняется в том, что передавал личные сообщения и данные пользователей третьим сторонам для обучения искусственного интеллекта. Этот иск был подан в США.
Сайт, принадлежащий компании Microsoft, старался стать стандартной социальной платформой и внедрил множество инструментов и функций ИИ для пользователей Premium.
«Скрытие следов»
Согласно иску, в августе 2024 года LinkedIn «незаметно» добавил новый параметр конфиденциальности, который автоматически разрешал передачу данных пользователей третьим сторонам для обучения ИИ.
После этих изменений компания обновила свою политику конфиденциальности и раздел FAQ, указав, что пользователи могут отказаться от передачи данных третьим сторонам, но это не повлияет на уже используемые данные.
Иск утверждает, что LinkedIn осознавал нарушение своих обязательств и стандартов конфиденциальности и пытался минимизировать общественное внимание. Иск требует компенсацию в $1000 за пользователя за нарушение федерального закона США о хранении коммуникаций, а также неопределенную сумму за нарушение закона о недобросовестной конкуренции в Калифорнии и нарушение контракта.
Реакция LinkedIn
Представитель LinkedIn заявил, что обвинения являются «ложными и необоснованными». Изменения в политике конфиденциальности не распространялись на пользователей в Великобритании, Европейской экономической зоне и Швейцарии.
В 2024 году LinkedIn урегулировал коллективный иск, связанный с обвинениями в завышении числа просмотров видеообъявлений, выплатив $6,625 миллиона.
Источник: TechRadar