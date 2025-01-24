Кто передает Трампу все эти указы? Знакомьтесь: Уилл Шарф

ВАШИНГТОН — Все указания, которые президент Дональд Трамп подписывает с размахом и маркером в первые дни своего пребывания в должности, не появляются перед ним магически.

Работник Белого дома, Уилл Шарф, играет значительную роль в этом процессе. Он стоит рядом с Трампом, подавая ему кожаные папки одну за другой. Пока камеры записывают процесс, Шарф объясняет Трампу, что он подписывает, иногда наклоняясь к микрофону по указанию президента. Реклама

Шарф был рядом с Трампом в четверг, когда президент подписывал распоряжения и меморандумы за столом Резолют в Овальном кабинете. В первые часы возвращения Трампа к власти Шарф также сопровождал его в Капитолии, на близлежащем митинге и в Белом доме, когда президент подписывал стопки указов, закрепляющих его повестку.

Шарф не просто второстепенная фигура в то время, как Трамп обсуждает свои указы, шутит и отвечает на вопросы журналистов. Он также играет ключевую роль в Белом доме, контролируя поток информации и деловых операций, поступающих к президенту и от него.

Коробка президента

Должность секретаря персонала традиционно включает в себя управление документами, которые проходят через стол президента. Это своего рода диспетчерская служба для Западного крыла — отслеживание составления и утверждения служебных записок и заявлений, которые поступают на стол президента и исходят оттуда в мир.

«Секретарь персонала» координирует работу политической, коммуникационной и юридической команд Белого дома, когда информация циркулирует внутри здания, и традиционно является нейтральным арбитром в политических дебатах.

Секретарь персонала имеет почти беспримерный доступ к делам Западного крыла и руководит одной из наименее известных, но наиболее значимых команд в эффективно работающем Белом доме.

Кто такой Уилл Шарф?

Шарф был членом юридической команды Трампа до присоединения к новой администрации. Ранее он работал директором по политическим вопросам у бывшего губернатора штата Миссури Эрика Грейтенса и на кампании кандидата в губернаторы штата Миссури в 2016 году от Республиканской партии Кэтрин Хэнауэй.

После окончания Принстона и Гарвардской школы права, Шарф переехал в Миссури в 2011 году, чтобы работать помощником судьи Рэймонда Груендера в Апелляционном суде 8-го округа. Он также работал помощником прокурора США.

Трамп назначил Шарфа на должность секретаря персонала в ноябре, отмечая его опыт работы юристом в его уголовных делах и вклад Шарфа в утверждение судей и судей во время его первого президентства, включая судей Верховного суда США Бретта Кавано и Эми Кони Барретт.

Он помогал Трампу в его юридических битвах

Шарф присоединился к юридической команде Трампа в октябре 2023 года и был одним из адвокатов президента в деле о манипуляции выборами, возбужденном специальным прокурором Джеком Смитом. Дело дошло до Верховного суда, который постановил, что президенты обладают широкой неприкосновенностью от уголовного преследования за официальные действия.

Среди нескольких адвокатов Трампа, получивших посты в новой администрации, были также Тодд Бланш и Эмиль Бов, защищавшие Трампа на судебном процессе по делу о выплате молчания в Нью-Йорке.

Это не первый выход Шарфа на сцену

Место Шарфа рядом с Трампом во время объявления Первого дня исполнительных действий не стало его первым публичным появлением. Он появлялся на кабельных новостях и писал колонки по делам Трампа.

В 2023 году Шарф в соавторстве с Джошем Хаммером из журнала Newsweek учредил группу «Евреи против Сороса», запустив кампанию, утверждающую, что критика Джорджа Сороса, миллиардера и донора Демократической партии, не является антисемитской.

Шарф безуспешно баллотировался на должность генерального прокурора штата Миссури в 2024 году, проиграв действующему генпрокурору Эндрю Бейли. Его кампания включала запоминающуюся рекламу, в которой мягко говорящий адвокат, кажется, использует гранатомет, чтобы уничтожить кучу ящиков, предположительно содержащих юридические документы, связанные с уголовными делами Трампа.

Источник: Time