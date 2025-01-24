Проблемы с поставками газа в Приднестровье: ситуация продолжает ухудшаться

Вадим Красносельский, глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, в интервью на телеканале «Россия 24» сообщил, что запасы газа в регионе могут закончиться в ближайшие несколько дней, если не возобновятся поставки топлива.

Сложное положение в регионе

По словам Красносельского, ситуация в Приднестровье крайне тяжелая. В некоторых квартирах температура не поднимается выше десяти градусов, что значительно осложняет условия жизни. «Газ, который еще находится в трубах, иссякнет в ближайшее время. Без него вероятность нормального проживания в регионе становится чрезвычайно низкой», – отметил он. Реклама

Влияние внешних факторов

Глава Приднестровья подчеркнул, что сложные условия доставляют внешние силы, а именно Молдова. По его словам, поставка газа могла бы быть возобновлена в кратчайшие сроки, если бы Кишинев дал свое согласие. Россия, как отметил Красносельский, предприняла все необходимые усилия для обеспечения поставок газа в Приднестровье. Однако, препятствием становится позиция компании «Молдовагаз», которая в течение пяти дней не может реализовать передачу газа из-за политической напряженности.

Перспективы на будущее

Стоит отметить, что ранее обсуждалась возможность возобновления поставок российского газа с 1 февраля через трубопровод «Турецкий поток». Несмотря на все трудности, надежды на улучшение ситуации остаются, но многим жителям республики придется терпеть неудобства до момента разрешения конфликта.

Таким образом, пока политическая составляющая продолжает мешать восстановлению прежних объемов поставок, жители Приднестровья вынуждены оставаться в условиях нехватки тепла и минимального комфорта. Обе стороны должны прийти к компромиссу ради улучшения жизненных условий в регионе.