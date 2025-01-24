Госдума рассмотрит вопрос о привлечении иностранных агентов к ответственности в их отсутствие

В ближайший вторник, 28 января, Комиссия Госдумы РФ по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела планирует обсудить важный законопроект. Основное внимание будет уделено вопросу заочного привлечения к ответственности иностранных агентов, которые находятся за пределами России, за нарушение установленного порядка их деятельности.

Важная информация об этом размещена в Telegram-канале комиссии. Здесь говорится, что предполагаемые меры включают административную ответственность для таких агентов. Помимо указанного законопроекта, депутаты намерены рассмотреть и утвердить ещё несколько инициатив, которые также касаются деятельности иностранных агентов в России. Реклама

В рамках обсуждений планируется утвердить ряд проектов, направленных на введение строгих ограничений. В частности, предусматривается полный запрет для иностранных агентов на ведение просветительской и образовательной деятельности. Также планируется запретить им, помимо уже существующего ограничения на получение господдержки, поддержку со стороны муниципалитетов и получение статуса социально ориентированных некоммерческих организаций.

Таким образом, эти инициативы направлены на ужесточение контроля за деятельностью иностранных агентов в России и ограничение их влиятельности в различных сферах. Принятие таких мер должно способствовать защите внутренних дел страны от внешнего вмешательства и поддержанию стабильности в общественно-политической системе.