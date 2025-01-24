Как недорого путешествовать по Мехико

Мехико: как отдохнуть и не разориться

Мехико – это город, в котором можно легко потратить крупную сумму. Тем не менее, по сравнению с крупными городами Европы и США, его относительная доступность выделяется на фоне остальных. Да, из-за наплыва цифровых кочевников и роста туризма, цены здесь уже не такие низкие, как прежде. Однако, грамотно спланировав поездку, можно отлично провести время, насладившись потрясающей кухней и культурными богатствами города, при этом остаться в рамках бюджета. Реклама

Ежедневные расходы в Мехико:

Общежитие: 260 песо (12,65 доллара)

Комната на Airbnb: 440–530 песо (21,50–26 долларов)

Билет в метро в одну сторону: 5 песо (0,25 доллара)

Вход в музей: 70 песо (3,50 доллара)

Мичелада в баре: 50 песо (2,45 доллара)

Тако на двоих в уличном киоске: 30 песо (1,50 доллара)

Ужин на двоих в ресторане: 280 песо (13,75 доллара)

Средние общие суточные расходы: 1050 песо (51,40 доллара)

Как экономить на жилье в Мехико:

Остановитесь в менее известных районах Мехико – это город районов, и выбор подходящего района для проживания имеет значительное влияние на ваш бюджет. Посещение таких фешенебельных районов, как Кондеса, Рома и Поланко, обязательно стоит запланировать, однако аренда жилья здесь будет значительно дороже из-за притока удалённых работников из-за границы. Вместо этого лучше обратить внимание на такие районы, как Койоакан на юге города. Здесь, в обстановке богемной атмосферы, вы найдете более доступное жильё. Этот район не только хорошо связан общественным транспортом, но и предлагает множество интересных мест, таких как дом-музей Фриды Кало или оживленный рынок Койоакан.

Перемещаться по хостелам или останавливаться у местных жителей Относительно недорогой вариант – остановиться в хостеле, где кровать может обойтись всего в 190 песо (9,25 доллара) в сутки. Но если вы предпочитаете более уединённое жилье, в городе есть множество предложений на Airbnb. Номер у хозяев вместо целой квартиры может стоить около 430 песо (21 доллар) за ночь. Если вы путешествуете парой, это может быть не дороже, чем проживание в хостеле, но позволит избежать дележки комнаты с другими людьми.

Транспортная сеть Мехико:

Узнайте Мехико поближе с помощью публичного транспорта Метро в Мехико – одно из самых дешёвых в мире. Стоимость одной поездки составляет всего 5 песо (0,25 доллара). Если вы планируете частые поездки, стоит приобрести проездной за 15 песо (0,75 доллара) и пополнять его по мере необходимости. Стоимость поездки на метробусе – 6 песо (0,30 доллара) за поездку, и оплатить её можно тем же проездным.

Дешевые гастрономические открытия:

Откройте для себя дешёвые блюда Гастрономическая сцена Мехико впечатляет своим разнообразием, при этом вкусное блюдо можно найти в уличных киосках всего за 10 песо (0,50 доллара) за тако. Помимо тако, стоит попробовать элотес (кукуруза в початках), маркизеты (хрустящие блины), торты (крупные мексиканские бутерброды) и горячие пирожки гордитас. Однако стоит быть внимательным: даже дешёвые блюда могут обойтись дорого при несоблюдении гигиены. Ищите места с очередями местных жителей – это знак качества и свежести.

Обед, как у местных жителей:

Обедайте в комедорах и фондас Один из лучших способов сэкономить на обедах – это посещение комедоров или фондас, семейных столовых, где регулярно обедают офисные работники. Здесь подают комплексы домашней кухни, состоящей из трёх-четырёх блюд по фиксированной цене в 50–80 песо (2,50–3,90 доллара). Другой вариант – посетить Casa de Toño, аналог McDonald’s в Мехико, где можно насладиться мексиканскими закусками, такими как тако и кесадильи.

Культурные мероприятия и достопримечательности:

Используйте бесплатные культурные предложения История, архитектура и культура Мехико – настолько богаты, что столица утопает в музеях и художественных галереях. Множество из них бесплатно для посещения по воскресеньям, а в будние дни вход стоит около 70 песо (3,50 доллара). Вы также можете бесплатно посмотреть на знаменитые фрески Диего Риверы в Секретариате просвещения или Национальном дворце.

Шопинг на рынках:

Охотьтесь за сокровищами на рынках Мехико полон общественными и «тианги» (блошиными рынками), где можно найти отличные предложения и приобрести ремесленные изделия, подержанную одежду или декоративные аксессуары. Mercado de Artesanías la Ciudadela – одно из самых популярных и доступных по цене мест в городе.

Отдых на природе:

Отправляйтесь на пикник в парк Несмотря на свои размеры, Мехико располагает большими зелёными зонами, где можно провести время на свежем воздухе. Parque Bicentenario с великолепным садом орхидей и большим озером прекрасно подходит для пикника. Парк Чапультепек, который часто называют «Центральным парком» Мехико, предлагает множество развлечений, от зоопарка до Археологического музея и замка Чапультепек.

Вечер на улице:

Проведите вечер в безопасном и доступном месте Одно из самых безопасных и доступных мест для проведения вечера – Зона Роза, расположенная к западу от Исторического центра. Это район, пользующийся популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Здесь можно найти множество кантин, баров, караоке и ночных клубов.

Источник: LonelyPlanet