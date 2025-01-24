Insomniac пока не может подтвердить дату выхода Marvel’s Wolverine в 2025 году

Insomniac молчит о дате выхода игры Marvel’s Wolverine

Чад Дезерн, один из руководителей Insomniac, отметил, что вокруг проекта «накопилось много волнения», но не смог предоставить больше деталей

Marvel’s Wolverine была анонсирована в 2021 году

Прошло четыре года с момента анонса игры, но до сих пор неизвестно, когда Marvel’s Wolverine выйдет в свет, и Insomniac Games не может подтвердить ее выпуск в 2025 году. Реклама

Недавно стало известно, что основатель и генеральный директор Insomniac, Тед Прайс, покинет свою должность после более чем 30 лет работы. На фоне этого события новые руководители компании — Райан Шнайдер, Чад Дезерн и Джен Хуанг — рассказали изданию Variety о смене руководства и планах компании.

Хотя Чад Дезерн обсудил следующую супергеройскую игру Insomniac, Marvel’s Wolverine, он все еще не смог раскрыть подробности о проекте или указать, когда игроки смогут с ним ознакомиться.

«Мы объявили о разработке Wolverine и хотели бы рассказать больше, но нам приходится сохранять предельное спокойствие, как Логан, пока не придет время предъявить когти,» — сказал Дезерн.

«Несмотря на то что у нас самого есть масса накопленного восторга, мы должны удержать его. Это все, что мы можем сказать о наших будущих проектах на сегодняшний день.»

Marvel’s Wolverine была анонсирована в 2021 году вместе с коротким тизер-трейлером, но с тех пор обновлений о разработке практически не было. После кибератаки в декабре 2023 года, в результате которой произошла утечка информации, студия выпустила заявление о ситуации, подтвердив, что игра «продолжается по плану» и «находится на ранней стадии производства, без сомнения будет значительно развиваться в процессе разработки, как и все наши планы.»

Источник: TechRadar