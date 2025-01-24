Тепловые насосы в электромобилях существенно улучшают вождение в холодную погоду.

Многие производители электромобилей ранее использовали в основном энергоемкие резистивные нагреватели, чтобы поддерживать тепло в салоне и аккумуляторе в зимой. Однако тепловые насосы, которые позволяют сократить потери заряда аккумулятора в холодную погоду, становятся всё более распространёнными в электромобилях. Это может быть полезно владельцам электромобилей в США, которые сталкиваются с низкими температурами в различных частях страны на этой неделе.

По данным сайта исследований электромобилей Recurrent, тепловые насосы могут улучшить ходовой запас в условиях замерзания примерно на 8-10 процентов. Этот вывод был сделан на основании сравнительных тестов моделей Tesla Model 3 и Model S 2020 года выпуска без тепловых насосов и их аналогов 2021 года, оснащённых такими устройствами. Реклама

Данные Recurrent также показывают, что Tesla Model X и Audi E-Tron теряют всего лишь около 11-13 процентов своего запаса хода при температуре 32 градуса по Фаренгейту по сравнению с идеальными температурными условиями в районе 70 градусов, как отмечает Washington Post. Это делает данные модели одними из лучших среди электромобилей, оснащённых тепловыми насосами. Однако, как сообщает Washington Post, эффективность тепловых насосов снижается при температурах ниже 15 градусов.

Тепловой насос работает за счет эффективной передачи тепла, вырабатываемого автомобилем, в салон и другие элементы. Аналогично, в бензиновых автомобилях давно используется теплообменник, который передаёт избыточное тепло от двигателя внутреннего сгорания в салон.

Тепловые насосы начали устанавливаться в популярные модели электромобилей, такие как Tesla, с 2021 года и появятся в других топовых моделях, таких как Ford Mustang Mach-E, к 2025 году. На данный момент такие насосы уже есть в ряде электромобилей, включая Polestar 2, Honda Prologue, Chevy Equinox EV, Kia EV6, Rivian и даже в некоторых моделях Nissan Leaf, начиная с 2013 года. Полный список электромобилей с тепловыми насосами доступен на сайте Recurrent.

Старые электромобили с меньшими аккумуляторами и без тепловых насосов более отчётливо демонстрируют потерю запаса хода в холодное время. Например, у моей сестры на электромобиле Ford Focus Electric 2017 года запас хода в сильный мороз составляет примерно 80 миль без использования резистивного нагревателя и около 50 миль с его включением. Это может означать разницу между возможностью совершить полный рабочий маршрут и необходимостью искать ближайшую (и надеяться, что работающую) станцию быстрой зарядки на обратном пути.

Ранее мы делились некоторыми советами по эксплуатации электромобилей зимой, которые могут помочь в холодных ситуациях на дороге. Среди прочих: рекомендуется предварительно прогревать автомобиль во время подключения к зарядной станции перед выездом и чаще счищать снег с поверхности, поскольку он не будет таять сам по себе, как на бензиновом автомобиле.

Источник: TheVerge