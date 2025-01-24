Система интеллектуального управления умным домом от Google на основе Gemini AI становится доступна для всех пользователей.

Google внедряет умные домашние функции из приложения Gemini для всех пользователей. Расширение Google Home в приложении Gemini предлагает несколько новых функций, помимо возможности управлять освещением, термостатом, колонками и другими совместимыми устройствами, подключенными к вашей учетной записи Google.

Впервые Google продемонстрировал это расширение в ноябре прошлого года. С его помощью можно использовать естественный язык для управления умным домом через Gemini. Например, говоря: «Солнце слишком яркое в гостиной», вы можете закрыть умные жалюзи. Кроме того, теперь Gemini способен выполнять несколько запросов, такие как: «Включи свет в кресле, но тускло оставь лампу на кухне». Также расширение Google Home позволяет спрашивать о статусе устройств, например, включен ли свет на веранде. Реклама

Кроме того, Google добавляет возможность управлять «несекретными» умными устройствами, такими как освещение, прямо с экрана блокировки вашего телефона. Обновления включают возможность регулировки громкости, паузы и возобновления воспроизведения на умных колонках, дисплеях и телевизорах через приложение Gemini. Дизайн управления термостатом также обновлен, чтобы соответствовать интерфейсу Google Home. Для действий, связанных с безопасностью камер и замков, Gemini автоматически будет открывать приложение Google Home.

Запуск расширения Google Home совпадает с крупным обновлением Gemini, которое позволяет выполнять более сложные задачи в нескольких приложениях. Вы можете попробовать интеграцию самостоятельно, войдя в систему Gemini с той же учетной записью, что и в Home, и включив расширение Google Home. Оно запускается сегодня, но будет постепенно распространяться в «ближайшие недели».

Источник: TheVerge