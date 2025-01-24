Система интеллектуального управления умным домом от Google на основе Gemini AI становится доступна для всех пользователей.

24.01.2025
Система интеллектуального управления умным домом от Google на основе Gemini AI становится доступна для всех пользователей. Система интеллектуального управления умным домом от Google на основе Gemini AI становится доступна для всех пользователей.

Google внедряет умные домашние функции из приложения Gemini для всех пользователей. Расширение Google Home в приложении Gemini предлагает несколько новых функций, помимо возможности управлять освещением, термостатом, колонками и другими совместимыми устройствами, подключенными к вашей учетной записи Google.

Впервые Google продемонстрировал это расширение в ноябре прошлого года. С его помощью можно использовать естественный язык для управления умным домом через Gemini. Например, говоря: «Солнце слишком яркое в гостиной», вы можете закрыть умные жалюзи. Кроме того, теперь Gemini способен выполнять несколько запросов, такие как: «Включи свет в кресле, но тускло оставь лампу на кухне». Также расширение Google Home позволяет спрашивать о статусе устройств, например, включен ли свет на веранде.

Реклама

Кроме того, Google добавляет возможность управлять «несекретными» умными устройствами, такими как освещение, прямо с экрана блокировки вашего телефона. Обновления включают возможность регулировки громкости, паузы и возобновления воспроизведения на умных колонках, дисплеях и телевизорах через приложение Gemini. Дизайн управления термостатом также обновлен, чтобы соответствовать интерфейсу Google Home. Для действий, связанных с безопасностью камер и замков, Gemini автоматически будет открывать приложение Google Home.

Запуск расширения Google Home совпадает с крупным обновлением Gemini, которое позволяет выполнять более сложные задачи в нескольких приложениях. Вы можете попробовать интеграцию самостоятельно, войдя в систему Gemini с той же учетной записью, что и в Home, и включив расширение Google Home. Оно запускается сегодня, но будет постепенно распространяться в «ближайшие недели».

Источник: TheVerge

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее