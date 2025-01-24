Актёр озвучивания Геральта считает решение о главной роли Цири в «Ведьмаке 4» захватывающим

Цири станет главной героиней в «Ведьмаке 4»: мнение Дуга Кокла, актёра озвучки Геральта

CD Projekt Red приняла решение сделать Цири центральной фигурой в «Ведьмаке 4», что, по мнению актёра озвучки Геральта Дуга Кокла, является «очень хорошим ходом». Реклама

Решение развивать сагу с участием Цири интересно именно благодаря её присутствию в оригинальных романах Анджея Сапковского, считает Кокл. Эта концепция была задумана давно, и команда разработчиков считает это естественным продолжением истории.

Недавно на игровой выставке была представлена кинематографическая демонстрация «Ведьмак 4», главной героиней которого станет Цири как Ведьмачка. Эта новость вызвала интерес и обсуждения, так как её роль в книгах закладывала основу для будущих приключений.

Дуг Кокл, известный по своей роли Геральта в первых трёх играх серии, поделился своим энтузиазмом относительно изменений в сюжете. Он отметил, что это «действительно интересный шаг по множеству причин», в первую очередь из-за событий в книгах, которые дают простор для новых сюжетных решений.

«Я очень взволнован», — сказал Кокл в интервью, добавив, что он уверен в успехе этой идеи и в возможности создать что-то захватывающее на основе литературных произведений.

Хотя дата выхода «Ведьмак 4» ещё не объявлена, уже подтверждено, что Дуг Кокл вновь озвучит Геральта. Также известно, что игра представит новые регионы, при этом карта останется «примерно такой же», как в «Ведьмак 3».

Источник: TechRadar