Геймеры начали использовать технологию DLSS 4 от Nvidia в Cyberpunk 2077.

24.01.2025
Геймеры начали использовать технологию DLSS 4 от Nvidia в Cyberpunk 2077. Геймеры начали использовать технологию DLSS 4 от Nvidia в Cyberpunk 2077.

Добавлена поддержка DLSS 4 с генерацией нескольких кадров для видеокарт серии GeForce RTX 50, что позволяет повысить FPS с помощью ИИ, создавая до трех раз больше кадров по сравнению с традиционным рендерингом. Эта функция стала доступна для видеокарт GeForce RTX 50 с 30 января.

  • DLSS 4 также представляет более быструю генерацию одиночных кадров с уменьшенным использованием памяти для серий RTX 50 и 40.

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  • Теперь пользователи могут выбрать между моделью CNN или новой моделью Transformer для DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution и DLAA, доступными на всех видеокартах GeForce RTX.

  • Новая модель Transformer улучшает стабильность, освещение и детализацию в движении.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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