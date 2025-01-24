Геймеры начали использовать технологию DLSS 4 от Nvidia в Cyberpunk 2077.

Добавлена поддержка DLSS 4 с генерацией нескольких кадров для видеокарт серии GeForce RTX 50, что позволяет повысить FPS с помощью ИИ, создавая до трех раз больше кадров по сравнению с традиционным рендерингом. Эта функция стала доступна для видеокарт GeForce RTX 50 с 30 января.

DLSS 4 также представляет более быструю генерацию одиночных кадров с уменьшенным использованием памяти для серий RTX 50 и 40. Реклама

Теперь пользователи могут выбрать между моделью CNN или новой моделью Transformer для DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution и DLAA, доступными на всех видеокартах GeForce RTX.

Новая модель Transformer улучшает стабильность, освещение и детализацию в движении.

Источник: TheVerge