Где посмотреть фильмы, номинированные на Оскар 2025 года

24.01.2025
Где посмотреть фильмы, номинированные на Оскар 2025 года Где посмотреть фильмы, номинированные на Оскар 2025 года

Традиционно в январе были оглашены номинанты на 97-е премии Оскар. Лидером по количеству номинаций стал фильм «Эмилия Перес» с 13 номинациями. Фильмы «Бруталист» и «Злая» получили по 10 номинаций каждый.

Этот сезон награждений оказался чрезвычайно насыщенным событиями. Объявление номинантов откладывали дважды, а период голосования был продлен из-за продолжающихся в районе Лос-Анджелеса лесных пожаров. Не смотря на эти сложности, церемония вручения премий запланирована на 2 марта, а ведущим мероприятия будет комик Конан О’Брайен.

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Для тех, кто планирует посмотреть фильмы-номинанты до церемонии, представлен список фильмов, которые выйдут в кинотеатрах или будут доступны онлайн.

Лучший фильм

  • «Анора»
    Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play, YouTube

  • «Бруталист»
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Полный незнакомец»
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Конклав»
    Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play, Peacock, YouTube

  • «Дюна: Часть вторая»
    Где смотреть: Hulu, Max, Netflix

  • «Эмилия Перес»
    Где смотреть: Netflix

  • «Субстанция»
    Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Mubi

  • «Я все еще здесь»
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Злая»
    Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play, YouTube

  • «Парни из никель»
    Где смотреть: в кинотеатрах

Лучший международный художественный фильм

  • «Я все еще здесь» (Бразилия)
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Эмилия Перес» (Франция)
    Где смотреть: Netflix

  • «Поток» (Латвия)
    Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango

  • «Семя священного фигового дерева» (Германия)
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Девочка с иглой» (Дания)
    Где смотреть: Mubi

Лучший анимационный фильм

  • «Поток»
    Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango

  • «Головоломка 2»
    Где смотреть: Apple TV, Disney+, Fandango, Google Play, YouTube

  • «Мемуары улитки»
    Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play

  • «Уоллес и Громит: Месть большинства»
    Где смотреть: Netflix

  • «Дикий робот»
    Где смотреть: Amazon, Fandango, Google Play, YouTube

Лучший документальный фильм

  • «Черный ящик: дневники»
    Где смотреть: Fubo, Hulu, Paramount+

  • «Нет другой земли»
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Фарфоровая война»
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Саундтрек к государственному перевороту»
    Где смотреть: Apple TV, Fandango, Kino Film Collection

  • «Сахарный тростник»
    Где смотреть: Disney+, Fubo, Hulu

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «Смерть по числам»
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Я готов, начальник»
    Где смотреть: Paramount+

  • «Инцидент»
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Инструменты бьющегося сердца»
    Где смотреть: New York Times

  • «Единственная девочка в оркестре»
    Где смотреть: Netflix

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • «Прогулка к чуду»
    Где смотреть: Vimeo

  • «Волшебные конфеты»
    Где смотреть: BFI

  • «Красивые мужчины»
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Фу!»
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «В тени кипариса»
    Где смотреть: в кинотеатрах

Лучший игровой короткометражный фильм

  • «Залог»
    Где смотреть: Vimeo

  • «Анджуа»
    Где смотреть: Netflix

  • «Я не робот»
    Где смотреть: YouTube, NewYorker.com

  • «Последний рейнджер»
    Где смотреть: в настоящее время недоступен

  • «Человек, который не мог оставаться в тишине»
    Где смотреть: Arte, Apple TV+

Фильмы, номинированные в других категориях:

  • «Птицы высокого полета»
    Номинации: Лучшая мужская роль, адаптированный сценарий, оригинальная песня
    Где смотреть: в кинотеатрах, стриминговый релиз — 31 января

  • «Ученик»
    Номинации: Лучшая мужская роль, Лучшая мужская роль второго плана
    Где смотреть: Prime Video

  • «Реальная боль»
    Номинации: Лучшая мужская роль второго плана, оригинальный сценарий
    Где смотреть: Hulu, Prime Video

  • «5 сентября»
    Номинации: Оригинальный сценарий
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Мария»
    Номинации: Операторская работа
    Где смотреть: Netflix

  • «Носферату»
    Номинации: Операторская работа, костюмы, грим и прически, работа художника-постановщика
    Где смотреть: в кинотеатрах, Prime Video, Apple TV+

  • «Гладиатор II»
    Номинации: Костюмы
    Где смотреть: Paramount+

  • «Другой человек»
    Номинации: Грим и прически
    Где смотреть: Max, Hulu, Prime Video, YouTube TV

  • «Шесть Тройных Восемь»
    Номинации: Оригинальная песня
    Где смотреть: Netflix

  • «Элтон Джон: Никогда не поздно»
    Номинации: Оригинальная песня
    Где смотреть: Disney+

  • «Чужой: Ромул»
    Номинации: Спецэффекты
    Где смотреть: Hulu, Apple TV+

  • «Лучший мужчина»
    Номинации: Спецэффекты
    Где смотреть: в кинотеатрах

  • «Царство планеты обезьян»
    Номинации: Спецэффекты
    Где смотреть: Hulu, Prime Video, Apple TV+

Источник: Time

ПульсХаб
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