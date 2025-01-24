Где посмотреть фильмы, номинированные на Оскар 2025 года

Традиционно в январе были оглашены номинанты на 97-е премии Оскар. Лидером по количеству номинаций стал фильм «Эмилия Перес» с 13 номинациями. Фильмы «Бруталист» и «Злая» получили по 10 номинаций каждый.

Этот сезон награждений оказался чрезвычайно насыщенным событиями. Объявление номинантов откладывали дважды, а период голосования был продлен из-за продолжающихся в районе Лос-Анджелеса лесных пожаров. Не смотря на эти сложности, церемония вручения премий запланирована на 2 марта, а ведущим мероприятия будет комик Конан О’Брайен. Реклама

Для тех, кто планирует посмотреть фильмы-номинанты до церемонии, представлен список фильмов, которые выйдут в кинотеатрах или будут доступны онлайн.

Лучший фильм

«Анора»

Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play, YouTube

«Бруталист»

Где смотреть: в кинотеатрах

«Полный незнакомец»

Где смотреть: в кинотеатрах

«Конклав»

Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play, Peacock, YouTube

«Дюна: Часть вторая»

Где смотреть: Hulu, Max, Netflix

«Эмилия Перес»

Где смотреть: Netflix

«Субстанция»

Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Mubi

«Я все еще здесь»

Где смотреть: в кинотеатрах

«Злая»

Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play, YouTube

«Парни из никель»

Где смотреть: в кинотеатрах

Лучший международный художественный фильм

«Я все еще здесь» (Бразилия)

Где смотреть: в кинотеатрах

«Эмилия Перес» (Франция)

Где смотреть: Netflix

«Поток» (Латвия)

Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango

«Семя священного фигового дерева» (Германия)

Где смотреть: в кинотеатрах

«Девочка с иглой» (Дания)

Где смотреть: Mubi

Лучший анимационный фильм

«Поток»

Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango

«Головоломка 2»

Где смотреть: Apple TV, Disney+, Fandango, Google Play, YouTube

«Мемуары улитки»

Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play

«Уоллес и Громит: Месть большинства»

Где смотреть: Netflix

«Дикий робот»

Где смотреть: Amazon, Fandango, Google Play, YouTube

Лучший документальный фильм

«Черный ящик: дневники»

Где смотреть: Fubo, Hulu, Paramount+

«Нет другой земли»

Где смотреть: в кинотеатрах

«Фарфоровая война»

Где смотреть: в кинотеатрах

«Саундтрек к государственному перевороту»

Где смотреть: Apple TV, Fandango, Kino Film Collection

«Сахарный тростник»

Где смотреть: Disney+, Fubo, Hulu

Лучший короткометражный документальный фильм

«Смерть по числам»

Где смотреть: в кинотеатрах

«Я готов, начальник»

Где смотреть: Paramount+

«Инцидент»

Где смотреть: в кинотеатрах

«Инструменты бьющегося сердца»

Где смотреть: New York Times

«Единственная девочка в оркестре»

Где смотреть: Netflix

Лучший анимационный короткометражный фильм

«Прогулка к чуду»

Где смотреть: Vimeo

«Волшебные конфеты»

Где смотреть: BFI

«Красивые мужчины»

Где смотреть: в кинотеатрах

«Фу!»

Где смотреть: в кинотеатрах

«В тени кипариса»

Где смотреть: в кинотеатрах

Лучший игровой короткометражный фильм

«Залог»

Где смотреть: Vimeo

«Анджуа»

Где смотреть: Netflix

«Я не робот»

Где смотреть: YouTube, NewYorker.com

«Последний рейнджер»

Где смотреть: в настоящее время недоступен

«Человек, который не мог оставаться в тишине»

Где смотреть: Arte, Apple TV+

Фильмы, номинированные в других категориях:

«Птицы высокого полета»

Номинации: Лучшая мужская роль, адаптированный сценарий, оригинальная песня

Где смотреть: в кинотеатрах, стриминговый релиз — 31 января

«Ученик»

Номинации: Лучшая мужская роль, Лучшая мужская роль второго плана

Где смотреть: Prime Video

«Реальная боль»

Номинации: Лучшая мужская роль второго плана, оригинальный сценарий

Где смотреть: Hulu, Prime Video

«5 сентября»

Номинации: Оригинальный сценарий

Где смотреть: в кинотеатрах

«Мария»

Номинации: Операторская работа

Где смотреть: Netflix

«Носферату»

Номинации: Операторская работа, костюмы, грим и прически, работа художника-постановщика

Где смотреть: в кинотеатрах, Prime Video, Apple TV+

«Гладиатор II»

Номинации: Костюмы

Где смотреть: Paramount+

«Другой человек»

Номинации: Грим и прически

Где смотреть: Max, Hulu, Prime Video, YouTube TV

«Шесть Тройных Восемь»

Номинации: Оригинальная песня

Где смотреть: Netflix

«Элтон Джон: Никогда не поздно»

Номинации: Оригинальная песня

Где смотреть: Disney+

«Чужой: Ромул»

Номинации: Спецэффекты

Где смотреть: Hulu, Apple TV+

«Лучший мужчина»

Номинации: Спецэффекты

Где смотреть: в кинотеатрах

«Царство планеты обезьян»

Номинации: Спецэффекты

Где смотреть: Hulu, Prime Video, Apple TV+

Источник: Time