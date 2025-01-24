Где посмотреть фильмы, номинированные на Оскар 2025 года

Традиционно в январе были оглашены номинанты на 97-е премии Оскар. Лидером по количеству номинаций стал фильм «Эмилия Перес» с 13 номинациями. Фильмы «Бруталист» и «Злая» получили по 10 номинаций каждый.
Этот сезон награждений оказался чрезвычайно насыщенным событиями. Объявление номинантов откладывали дважды, а период голосования был продлен из-за продолжающихся в районе Лос-Анджелеса лесных пожаров. Не смотря на эти сложности, церемония вручения премий запланирована на 2 марта, а ведущим мероприятия будет комик Конан О’Брайен.
Для тех, кто планирует посмотреть фильмы-номинанты до церемонии, представлен список фильмов, которые выйдут в кинотеатрах или будут доступны онлайн.
Лучший фильм
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«Анора»
Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play, YouTube
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«Бруталист»
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Полный незнакомец»
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Конклав»
Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play, Peacock, YouTube
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«Дюна: Часть вторая»
Где смотреть: Hulu, Max, Netflix
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«Эмилия Перес»
Где смотреть: Netflix
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«Субстанция»
Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Mubi
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«Я все еще здесь»
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Злая»
Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play, YouTube
- «Парни из никель»
Где смотреть: в кинотеатрах
Лучший международный художественный фильм
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«Я все еще здесь» (Бразилия)
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Эмилия Перес» (Франция)
Где смотреть: Netflix
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«Поток» (Латвия)
Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango
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«Семя священного фигового дерева» (Германия)
Где смотреть: в кинотеатрах
- «Девочка с иглой» (Дания)
Где смотреть: Mubi
Лучший анимационный фильм
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«Поток»
Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango
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«Головоломка 2»
Где смотреть: Apple TV, Disney+, Fandango, Google Play, YouTube
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«Мемуары улитки»
Где смотреть: Amazon, Apple TV, Fandango, Google Play
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«Уоллес и Громит: Месть большинства»
Где смотреть: Netflix
- «Дикий робот»
Где смотреть: Amazon, Fandango, Google Play, YouTube
Лучший документальный фильм
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«Черный ящик: дневники»
Где смотреть: Fubo, Hulu, Paramount+
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«Нет другой земли»
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Фарфоровая война»
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Саундтрек к государственному перевороту»
Где смотреть: Apple TV, Fandango, Kino Film Collection
- «Сахарный тростник»
Где смотреть: Disney+, Fubo, Hulu
Лучший короткометражный документальный фильм
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«Смерть по числам»
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Я готов, начальник»
Где смотреть: Paramount+
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«Инцидент»
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Инструменты бьющегося сердца»
Где смотреть: New York Times
- «Единственная девочка в оркестре»
Где смотреть: Netflix
Лучший анимационный короткометражный фильм
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«Прогулка к чуду»
Где смотреть: Vimeo
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«Волшебные конфеты»
Где смотреть: BFI
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«Красивые мужчины»
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Фу!»
Где смотреть: в кинотеатрах
- «В тени кипариса»
Где смотреть: в кинотеатрах
Лучший игровой короткометражный фильм
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«Залог»
Где смотреть: Vimeo
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«Анджуа»
Где смотреть: Netflix
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«Я не робот»
Где смотреть: YouTube, NewYorker.com
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«Последний рейнджер»
Где смотреть: в настоящее время недоступен
- «Человек, который не мог оставаться в тишине»
Где смотреть: Arte, Apple TV+
Фильмы, номинированные в других категориях:
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«Птицы высокого полета»
Номинации: Лучшая мужская роль, адаптированный сценарий, оригинальная песня
Где смотреть: в кинотеатрах, стриминговый релиз — 31 января
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«Ученик»
Номинации: Лучшая мужская роль, Лучшая мужская роль второго плана
Где смотреть: Prime Video
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«Реальная боль»
Номинации: Лучшая мужская роль второго плана, оригинальный сценарий
Где смотреть: Hulu, Prime Video
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«5 сентября»
Номинации: Оригинальный сценарий
Где смотреть: в кинотеатрах
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«Мария»
Номинации: Операторская работа
Где смотреть: Netflix
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«Носферату»
Номинации: Операторская работа, костюмы, грим и прически, работа художника-постановщика
Где смотреть: в кинотеатрах, Prime Video, Apple TV+
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«Гладиатор II»
Номинации: Костюмы
Где смотреть: Paramount+
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«Другой человек»
Номинации: Грим и прически
Где смотреть: Max, Hulu, Prime Video, YouTube TV
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«Шесть Тройных Восемь»
Номинации: Оригинальная песня
Где смотреть: Netflix
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«Элтон Джон: Никогда не поздно»
Номинации: Оригинальная песня
Где смотреть: Disney+
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«Чужой: Ромул»
Номинации: Спецэффекты
Где смотреть: Hulu, Apple TV+
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«Лучший мужчина»
Номинации: Спецэффекты
Где смотреть: в кинотеатрах
- «Царство планеты обезьян»
Номинации: Спецэффекты
Где смотреть: Hulu, Prime Video, Apple TV+
Источник: Time