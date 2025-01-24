Лучшие места для изучения древних руин в Греции: куда отправиться?

Древние сокровища Греции

В Греции, поистине знаменитой своими древними памятниками, можно найти мир, переплетенный с величайшими мифами всей истории — греческими. С каждой раскопанной культурой открывается новая цивилизация. Архитектурные сооружения и артефакты, созданные в честь таких богов, как Афина, Посейдон, Аполлон и Зевс, поражают своим великолепием, приглашая нас их исследовать.

Если вы хотите увидеть самые удивительные останки древней Греции, то вот где их можно найти. Реклама

1. Акрополь, Афины

Это одно из самых узнаваемых древних мест в мире. Несмотря на это, первое знакомство с Акрополем способно захватить дух. Венчающий его Парфенон возвышается над Афинами и виден почти из любой точки центра города. Монументы и святилища из пентелийского мрамора мерцают в полуденном солнце, приобретая медовый оттенок на закате, а ночью они красиво подсвечены, как часовой над городом. На южных склонах располагается современный музей, предоставляющий интимное представление о главных сокровищах Акрополя.

Основные точки на Акрополе включают Парфенон (что значит «апартаменты девы»), посвященный богине Афине Парфенос, а также Одеон Герода Аттика и Эрехтейон. Одеон Герода Аттического, известный как Геродион, представляет собой амфитеатр на 5000 мест, расположенный на юго-западных склонах Акрополя. Лучший способ оценить театр — посетить спектакль.

2. Древний Делос, Киклады

Киклады, как их называют (от греческого «kyklos»), окружают священный остров Делос. Мифологическое место рождения близнецов Аполлона и Артемиды, великолепный древний Делос был сначала святилищем, затем священной казной и коммерческим центром. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО является важнейшим археологическим памятником в Греции. В главных зонах для исследования представлены святилище Аполлона и Терраса львов.

3. Дворец Кносс, Крит

Главной исторической достопримечательностью Крита является Дворец Кносс. Первое здание дворец (1900 г. до н. э.) было разрушено землетрясением приблизительно в 1700 г. до н. э. и восстановлено с большим размахом. Дворец вновь пострадал в период между 1500 и 1450 годами до н. э., но просуществовал еще 50 лет до своего окончательного уничтожения при пожаре. Основные раскопки дворца проводились британским археологом сэром Артуром Эвансом.

4. Дельфы

Кассандра в своих временах писала, что оракул в Дельфах не стал бы столь знаменитым и богатым дарами от правителей всех стран, если бы его пророчества не выстояли испытание временем. Сегодня это древнее место снова привлекает десятки тысяч современных поклонников ежегодно. Дельфы сохраняют свою историческую значимость, общеизвестные максими у «познай себя» и «ничего сверх меры» были выбиты на пронартексе в одном из святилищ.

5. Древняя Олимпия

Олимпия известна во всём мире как родина Олимпийских игр. Великие спортивные соревнования начинались здесь в 776 до н. э. и продолжались каждые четыре года. Этот значительный древний объект Греции располагается в известной долине Алфиос, между реками Алфей и Кладио. Игры продолжались более 1100 лет, пока не были отменены в 393 году н. э. Императором Феодосием I. Несмотря на разрушения временем, сохраняется дух и важность этого места.

Это часть уникального наследия культуры и истории Греции.

Источник: LonelyPlanet