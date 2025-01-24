Первая фотография «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» с Милли Алкок в образе Кары Зор-Эл в знакомой фанатам DC локации.

Начало съемок фильма DCU «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня»

Официально начаты съемки фильма «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня».

Соруководитель DC Studios Джеймс Ганн поделился первым изображением со съемочной площадки.

Фильм с Милли Олкок в главной роли выйдет в июле 2026 года.

Основные съемки нового фильма DCU «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» официально стартовали. В честь этого события соруководитель DC Studios Джеймс Ганн опубликовал новое закулисное фото со съемочной площадки в Великобритании.

Накануне Ганн подтвердил на своей странице в Instagram, что съемочный процесс долгожданного фильма по вселенной DC наконец начался. Он также поделился первым изображением со съемок, которое будет интересно для поклонников DC. Реклама

Фильм «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» был анонсирован среди других проектов DCU в начале 2023 года. Изначально о фильме было объявлено без указания даты выхода, и лишь в прошлом мае Ганн подтвердил, что новое приключение Супергёрл выйдет на экраны 26 июня 2026 года. Это будет второй фильм DCU, который появится в кинотеатрах после выхода «Супермена» от Ганна в июле 2025 года.

Подробностей о сюжете первого за более чем 40 лет фильма о Супергёрл пока немного. Однако, его название совпадает с серией комиксов Тома Кинга и Билкуис Ивели, которая выходила с августа 2021 года по апрель 2022 года. В ней рассказывается о миссии Кара по оказанию помощи молодой инопланетянке по имени Рути Мэри Нолл в поисках справедливости за гибель её родителей. Скорее всего, экранизация в основном повторит сюжет комиксов.

Милли Олкок, выбранная на роль Супергёрл в январе, присоединится к актерам, уже исполнявшим эту роль в прошлом, таким как Мелисса Бенуа, Хелен Слейтер и Саша Калле. Звезда сериала «Дом дракона» составит дуэт с Ив Ридли из «Задача трёх тел», которая сыграет Рути. Джейсон Момоа, известный как Аквамен в предыдущем DCEU, исполнит небольшую роль Лобо. Покажется на экране и Крипто, Суперпёс, который ранее завоевал популярность в трейлере фильма «Супермен».

Что рассказывает первое изображение из фильма «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня»?

На самом деле, не очень много. Это просто закулисный кадр, на котором Милли Олкок сидит в кресле со Спупергёрл-логотипом на спинке. Однако поклонники DC могут узнать вымышленное место, где происходит действие – оно напоминает космический бар-ресторан, который Кара и Рути посещают в комиксах.

Очевидно, что Ганн и его команда намерены создать максимально точную экранизацию «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня», что только подогревает ожидание от этого фильма.

Сценарий «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» написан Аной Ногейрой, а режиссером выступает Крейг Гиллеспи.

Источник: TechRadar