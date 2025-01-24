Являются ли обувные новинки от ИИ будущим обувной индустрии?

Syntilay запустила производство обуви, разработанной с помощью ИИ и напечатанной на 3D-принтере

Компания Syntilay, стартап в области обувной индустрии, представила новую коллекцию обуви, разработанной с использованием искусственного интеллекта и 3D-печати. Эта футуристическая обувь, которую можно приобрести за 150 долларов, призвана удовлетворить вкусы тех, кто ценит современные технологии в повседневной жизни. Реклама

Процесс создания обуви

Для разработки обуви Syntilay использует комбинацию инструментов ИИ и человеческого творчества. Изначальная форма обуви была создана при помощи программы Midjourney. Следующим этапом стало ручное совершенствование дизайна человеком, после чего готовый эскиз загружали в Vizcom AI, где создавалась 3D-модель. Далее в процесс снова включался ИИ, помогая внедрять текстуры и узоры в дизайн обуви.

Особенности продукта

Основатель компании, Бен Вайс, заручился поддержкой Джо Фостера, соучредителя Reebok, который добавил проекту авторитетности. Модельный ряд обуви представлен в пяти цветах: оранжевом, красном, бежевом, черном и синем. Дизайн обуви напоминает работы Сида Мида, известного визуального художника фильмов «Бегущий по лезвию» и «Чужие».

Производство и адаптация

3D-печать обуви осуществляется в Германии, и каждая пара изготавливается индивидуально для клиента. Ожидание готовой пары длится около трех недель. Чтобы обеспечить идеальную посадку, покупателю предлагается отсканировать свои стопы с помощью камеры смартфона, позволяя учесть отличия между размерами левой и правой стоп.

Вызовы и перспективы

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс сканирования не всем будет по душе. Необходимо учесть, что при возможном несоответствии размера обуви после всех стадий изготовления, это может стать преградой на пути к широкому принятию продукта.

Заключение

Syntilay предстоит доказать, что обувь, созданная с помощью ИИ, оправдывает свою стоимость в будущем, в том числе показателями комфорта и долговечности. Высокая цена требует от компании уверенности в том, что инновационный дизайн и идея кастомизации привлекут внимание искателей новых тенденций.

Источник: TechRadar