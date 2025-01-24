Являются ли обувные новинки от ИИ будущим обувной индустрии?

24.01.2025
Являются ли обувные новинки от ИИ будущим обувной индустрии? Являются ли обувные новинки от ИИ будущим обувной индустрии?

Syntilay запустила производство обуви, разработанной с помощью ИИ и напечатанной на 3D-принтере

Компания Syntilay, стартап в области обувной индустрии, представила новую коллекцию обуви, разработанной с использованием искусственного интеллекта и 3D-печати. Эта футуристическая обувь, которую можно приобрести за 150 долларов, призвана удовлетворить вкусы тех, кто ценит современные технологии в повседневной жизни.

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Процесс создания обуви

Для разработки обуви Syntilay использует комбинацию инструментов ИИ и человеческого творчества. Изначальная форма обуви была создана при помощи программы Midjourney. Следующим этапом стало ручное совершенствование дизайна человеком, после чего готовый эскиз загружали в Vizcom AI, где создавалась 3D-модель. Далее в процесс снова включался ИИ, помогая внедрять текстуры и узоры в дизайн обуви.

Особенности продукта

Основатель компании, Бен Вайс, заручился поддержкой Джо Фостера, соучредителя Reebok, который добавил проекту авторитетности. Модельный ряд обуви представлен в пяти цветах: оранжевом, красном, бежевом, черном и синем. Дизайн обуви напоминает работы Сида Мида, известного визуального художника фильмов «Бегущий по лезвию» и «Чужие».

Производство и адаптация

3D-печать обуви осуществляется в Германии, и каждая пара изготавливается индивидуально для клиента. Ожидание готовой пары длится около трех недель. Чтобы обеспечить идеальную посадку, покупателю предлагается отсканировать свои стопы с помощью камеры смартфона, позволяя учесть отличия между размерами левой и правой стоп.

Вызовы и перспективы

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс сканирования не всем будет по душе. Необходимо учесть, что при возможном несоответствии размера обуви после всех стадий изготовления, это может стать преградой на пути к широкому принятию продукта.

Заключение

Syntilay предстоит доказать, что обувь, созданная с помощью ИИ, оправдывает свою стоимость в будущем, в том числе показателями комфорта и долговечности. Высокая цена требует от компании уверенности в том, что инновационный дизайн и идея кастомизации привлекут внимание искателей новых тенденций.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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