Новый инструмент AI от Elementor поможет сэкономить время на планировании сайтов

24.01.2025
Новый инструмент AI от Elementor поможет сэкономить время на планировании сайтов Новый инструмент AI от Elementor поможет сэкономить время на планировании сайтов

Elementor представила новый инструмент с интеллектом

Elementor, один из лучших конструкторов сайтов, представил новый инструмент на базе искусственного интеллекта под названием Site Planner. Этот инструмент позволяет пользователям быстро создавать сайты, используя карты сайта, каркасы (wireframes) и другие элементы. Сейчас он доступен бесплатно.

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В кратком сообщении, предоставленном TechRadar Pro, компания Elementor объяснила, что Site Planner использует технологии ИИ для генерации ключевых элементов процесса проектирования сайтов: описание проекта, карту сайта и каркасы.

Описание проекта включает в себя общие цели проекта, ключевые сообщения и желаемые результаты. Elementor отметила, что с помощью Site Planner пользователи могут загрузить собственное описание или сгенерировать его несколькими способами, при этом ИИ помогает создать прочное, профессиональное описание, которое станет основой успешного создания сайта.

Карта сайта — это иерархическое представление всех страниц веб-сайта, которое показывает их взаимосвязи и структуру. Этот элемент важен как для пользователей, так и для поисковых систем, так как помогает понять и навигировать по сайту. Каркас — это базовая структура страницы, показывающая размещение ключевых элементов, таких как заголовки, навигация и области для контента, без визуального оформления.

Как и в других современных генераторах сайтов на основе ИИ, дизайнеры могут взаимодействовать с инструментом с помощью голосовых команд. Elementor идет дальше, интегрируя инструмент с Google Meet, позволяя ИИ фиксировать ключевые моменты обсуждений с клиентами в реальном времени и превращать их в полезные записи.

Эти записки служат основой для создания профессионального описания в Site Planner. Созданные таким образом сайты могут размещаться как на платформе Elementor, так и у других поставщиков услуг хостинга. Компания отмечает, что инструмент «в данный момент бесплатен», что может означать его перевод в категорию платных услуг после окончания начального промо-периода.

ИИ сейчас занимает центральное место в сфере создания сайтов, и практически все ведущие платформы стремятся включить искусственный интеллект в свои инструменты и функции.

Новое объявление от Elementor вызывает интерес, особенно для бизнеса, которому необходимо создать несколько сайтов. Новый инструмент значительно сокращает время, необходимое для этапа планирования сайта, и может повысить привлекательность Elementor как одного из лучших конструкторов сайтов для агентств и фрилансеров.

Недавно Wix анонсировала похожий инструмент, однако возможность интеграции с Google Meet выделяет инструмент Elementor на фоне других решений в этой области.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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