Новый инструмент AI от Elementor поможет сэкономить время на планировании сайтов

Elementor представила новый инструмент с интеллектом

Elementor, один из лучших конструкторов сайтов, представил новый инструмент на базе искусственного интеллекта под названием Site Planner. Этот инструмент позволяет пользователям быстро создавать сайты, используя карты сайта, каркасы (wireframes) и другие элементы. Сейчас он доступен бесплатно. Реклама

В кратком сообщении, предоставленном TechRadar Pro, компания Elementor объяснила, что Site Planner использует технологии ИИ для генерации ключевых элементов процесса проектирования сайтов: описание проекта, карту сайта и каркасы.

Описание проекта включает в себя общие цели проекта, ключевые сообщения и желаемые результаты. Elementor отметила, что с помощью Site Planner пользователи могут загрузить собственное описание или сгенерировать его несколькими способами, при этом ИИ помогает создать прочное, профессиональное описание, которое станет основой успешного создания сайта.

Карта сайта — это иерархическое представление всех страниц веб-сайта, которое показывает их взаимосвязи и структуру. Этот элемент важен как для пользователей, так и для поисковых систем, так как помогает понять и навигировать по сайту. Каркас — это базовая структура страницы, показывающая размещение ключевых элементов, таких как заголовки, навигация и области для контента, без визуального оформления.

Как и в других современных генераторах сайтов на основе ИИ, дизайнеры могут взаимодействовать с инструментом с помощью голосовых команд. Elementor идет дальше, интегрируя инструмент с Google Meet, позволяя ИИ фиксировать ключевые моменты обсуждений с клиентами в реальном времени и превращать их в полезные записи.

Эти записки служат основой для создания профессионального описания в Site Planner. Созданные таким образом сайты могут размещаться как на платформе Elementor, так и у других поставщиков услуг хостинга. Компания отмечает, что инструмент «в данный момент бесплатен», что может означать его перевод в категорию платных услуг после окончания начального промо-периода.

ИИ сейчас занимает центральное место в сфере создания сайтов, и практически все ведущие платформы стремятся включить искусственный интеллект в свои инструменты и функции.

Новое объявление от Elementor вызывает интерес, особенно для бизнеса, которому необходимо создать несколько сайтов. Новый инструмент значительно сокращает время, необходимое для этапа планирования сайта, и может повысить привлекательность Elementor как одного из лучших конструкторов сайтов для агентств и фрилансеров.

Недавно Wix анонсировала похожий инструмент, однако возможность интеграции с Google Meet выделяет инструмент Elementor на фоне других решений в этой области.

Источник: TechRadar