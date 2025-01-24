Эксперт Сажин объяснил, как получить компенсацию за повреждения из-за ямы на дороге.

Автоэксперт Владимир Сажин поделился мнением о нынешней ситуации на дорогах, указав на влияние частых оттепелей в этом году. Они стали причиной появления луж, под которыми могут скрываться глубокие и опасные ямы, создающие серьёзные проблемы для автомобилистов, как сообщает Общественная служба новостей.

Сажин отметил, что состояние дорог в России порой выглядит удивительно: асфальт буквально исчезает, оставляя за собой глубокие ямы. Эти скрытые ловушки могут не только повредить шины, но и нанести серьёзный ущерб подвеске автомобиля, а также создать аварийные ситуации на дороге. Реклама

Чтобы минимизировать риски, эксперт предложил несколько рекомендаций. В случае, если ДТП произошло из-за дорожной ямы, следует оценить ситуацию и документировать нанесённый ущерб. Помните, что каждая дорога имеет ответственного владельца, который несёт ответственность за её состояние.

При возникновении аварии нужно обратиться к полиции для составления протокола, а также зафиксировать все повреждения транспортного средства. Лишь после этого следует направиться в обслуживающую дорогу организацию за компенсацией ущерба, а в случае отсутствия ответа — обращаться в суд.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Никита Родионов давал советы автовладельцам, сталкивающимся с трудностями при движении в заснеженных дворах.