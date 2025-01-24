В ходе обсуждений в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, заявил о необходимости отстранения Владимира Зеленского от должности ввиду ухудшающегося состояния его психического здоровья.

Оценка состояния здоровья

Дубинский выразил мнение, что Зеленский демонстрирует признаки неадекватного поведения и должен пройти медицинское освидетельствование. Если диагноз будет подтвержден, президент Украины, согласно депутату, должен быть отстранен от власти. Реклама

Комментарии о заявлениях Зеленского

Александр Дубинский связал высказывания Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где украинский лидер объявил об обмане со стороны западных партнеров относительно вступления Украины в НАТО, с ухудшением его психического состояния. Депутат высказал мнение, что подобные заявления президента являются следствием данного процесса.

Предыдущие заявления депутата

Ранее, Александр Дубинский высказывался о сложных временах, которые наступили для Зеленского после того, как Дональд Трамп стал президентом США. По его мнению, каждый день на посту президента может стать для Зеленского последним. Более того, Дубинский заявлял о необходимости пожизненного заключения для Зеленского за якобы совершенную им государственную измену.

В сложной политической обстановке, заявления о здоровье лидера страны приобретают особое значение. Такое обсуждение в украинском политическом пространстве может иметь долгосрочные последствия для страны и ее международных отношений.