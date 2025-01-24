Продажи Dragon Age: The Veilguard оказались провальными

Несмотря на положительные отзывы критиков, продажи Dragon Age: The Veilguard не оправдали ожиданий Electronic Arts, как сообщается в предварительных результатах компании за третий квартал 2025 финансового года. Проект привлек лишь половину от планируемого количества игроков.

Продажи Dragon Age: The Veilguard не оправдали ожиданий EA

По данным пресс-релиза, Dragon Age: The Veilguard достиг 1.5 миллионов игроков. Это меньше почти на 50% от того, что ожидала EA. Хотя RPG вносит свою долю в снижение продаж компании за квартал, большая часть вины лежит на популярной футбольной франшизе EA Sports FC 25. Реклама

Первоначально EA ожидала получения доходов в пределах $2.4–2.55 миллиардов за третий квартал. Теперь компания прогнозирует $2.215 миллиардов. Прогнозируемые доходы на 2025 финансовый год были уменьшены с $7.5–7.8 миллиардов до $7-7.15 миллиардов.

На момент написания этой статьи акции EA резко упали, снизившись почти на 18% за последние пять дней. В настоящее время они составляют $117.30, что представляет собой снижение на 15.73% за последние 12 месяцев.

«В третьем квартале мы продолжили выпуск высококачественных игр и впечатлений по всему портфолио, однако Dragon Age и EA SPORTS FC 25 не оправдали наших ожиданий по доходам», — заявил генеральный директор EA Эндрю Уилсон.

Финансовый директор EA Стюарт Кэнфилд добавил: «Мы продолжаем сбалансированно вкладывать средства в будущий рост, поддерживая оперативную дисциплину, и остаемся привержены долгосрочной финансовой стратегии EA. В будущем финансовом году 2026 мы ожидаем роста с выпуском наших знаковых франшиз».

EA опубликует результаты за третий финансовый квартал 4 февраля 2025 года.

Dragon Age: The Veilguard вышла в прошлом году. Как упоминалось ранее, она получила положительные отзывы, получив 82 балла на Metacritic. Игра подверглась некоторой критике в момент выхода из-за атак на оценках на сайте отзывов.

Режиссер игры, Коринна Буш, недавно объявила о своем уходе из BioWare и EA. Она переходит в новую студию для работы над CRPG, от которой она «не смогла отказаться».