Портативные приставки 2025: Aokzoe A1 X vs. Nintendo Switch 2 и Asus ROG Ally X

Aokzoe вступает в гонку портативных игровых устройств с новым A1 X

Использует новый процессор AMD Ryzen AI HX 370 APU с той же видеокартой, что и в Z2 Extreme

Дата выпуска и цена пока не подтверждены

Если выставка CES 2025 не давала вам достаточно намеков на то, что 2025 год станет одним из лучших для портативных игровых устройств, то рассмотрите это: был анонсирован Aokzoe A1 X, который, как ожидается, сможет конкурировать с Legion Go 2 от Lenovo и Asus ROG Ally X, и возможно даже превзойдет Nintendo Switch 2, судя по предполагаемым характеристикам. Реклама

По данным VideoCardz, Aokzoe A1 X будет оснащен новым процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 APU с интегрированной видеокартой Radeon 890M (такая же, как в предстоящем чипе Z2 Extreme), а также имеет 16 GPU ядер RDNA 3.5, 8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и батарею емкостью 72.7 Втч. Хотя в плане эргономики он уступает Legion Go 2 и Switch 2 с их съемными контроллерами, его мощность впечатляет.

Пока нет случаев использования AMD Ryzen Z2 Extreme в игровых портативных компьютерах, но APU HX 370 от AMD использует ту же интегрированную видеокарту с большим количеством ядер и потоков ЦП (12 и 24), и уже показал отличную производительность в таких играх, как Cyberpunk 2077 и God of War Ragnarok, будучи представленным в OneXFly F1 Pro с видеообзорами на YouTube.

Это может дать представление о том, как Legion Go 2, работающий на Ryzen Z2 Extreme, будет работать (в зависимости от его конечных характеристик, так как он всё ещё является прототипом) по сравнению с недавно анонсированным Nintendo Switch 2 (если предполагаемые характеристики правдивы). Однако стоит отметить, что цена, которая пока не подтверждена, и дата выхода, скорее всего, будут ключевыми факторами успеха этих устройств на рынке.

Является ли 8 дюймов идеальным размером экрана для портативных игровых устройств?

С такими устройствами, как Acer Nitro Blaze 11 с 11-дюймовым экраном, возникает вопрос о том, какой размер экрана для этих систем является идеальным. Как ранее замечал мой коллега Кристиан Гайтон, 11-дюймовые экраны для портативных игровых устройств слишком велики, и я полностью с этим согласен.

Тестируя Lenovo Legion Go с 8.8-дюймовым экраном и часто пользуясь Asus ROG Ally с 7-дюймовым экраном, могу сказать, что 8 дюймов — это оптимальный размер. Многие пользователи жаловались на то, что Legion Go слишком тяжел для длительных игровых сессий.

Устройства, такие как MSI Claw 8 AI+ и Lenovo Legion Go S с 8-дюймовыми экранами, могут показать разные результаты в плане удобства, так как их дизайн будет отличаться. Тем не менее, я убежден, что 8-дюймовые экраны должны стать стандартом для новых портативных устройств, так как 7-дюймовые экраны слишком малы, особенно для соревновательных игр. К счастью, похоже, что большинство грядущих портативных устройств в 2025 году найдут баланс между достаточно большим экраном для погружения в игру и размером, удобным для длительных занятий.

Источник: TechRadar