Опубликована дата выхода Doom: The Dark Ages и объяснение, почему игра будет только с одиночной кампанией.

Doom: The Dark Ages стал одной из звезд презентации Xbox Developer Direct 2025 от Microsoft. Было объявлено о дате выхода, продемонстрированы новые кадры игрового процесса и многое другое.

Начнем с даты выхода. Doom: The Dark Ages будет выпущена 15 мая 2025 года на Xbox Series X и S, PlayStation 5 и ПК. Как игра, принадлежащая Microsoft, она будет доступна с первого дня в Game Pass. Коллекционное издание подарит возможность начать игру за два дня до основного выхода. Реклама

На данный момент нет упоминаний о выпуске на недавно анонсированной Nintendo Switch 2, хотя Microsoft, как сообщается, планирует выпустить многие свои игры на этой новой консоли позднее в 2025 году.

Кроме того, стало известно, что Doom: The Dark Ages будет содержать только одиночную кампанию. В предыдущих играх серии, таких как Doom 2016 и Doom Eternal 2020, был доступен онлайн-мультиплеер. Почему же решили изменить подход в новой игре?

В интервью перед анонсом исполнительный продюсер Марти Страттон и директор игры Хьюго Мартин объяснили, что решение сосредоточиться исключительно на одиночной игре было принято на ранней стадии, чтобы id Software могла полностью посвятить свои усилия кампании.

«Мы приняли это решение рано, чтобы полностью сосредоточиться на кампании», — сказал Страттон. «Это наша самая большая, самая масштабная и эпическая кампания на данный момент. Мы очень довольны таким выбором и рады, что команда сфокусировалась на полировке и завершении кампании».

Мартин добавил, что благодаря отказу от мультиплеера id Software смогла включить в кампанию функции, невозможные раньше. Это, например, участки, где игроки могут летать на дышащем огнем драконе и управлять 30-метровыми мехами Атлан.

«Вот почему мы смогли включить в игру дракона и Атлан», — объяснил Мартин. «Это то, что мы хотели сделать уже несколько игр подряд, но не могли из-за мультиплеера, который мы любили. Однако главной целью было сосредоточиться на одиночной кампании и улучшить этот опыт для игроков».

На этом пока все о Doom: The Dark Ages. Оставайтесь с нами для дальнейших новостей.

Источник: IGN