Doom: The Dark Ages – первый взгляд на игру

Новая версия статьи:

После блестящего возрождения Doom от id Software в 2016 году и ещё более удачного сиквела Doom Eternal в 2020 году, кажется, что Doom уже некуда дальше развиваться. Вместо этого он намерен крепко стоять на земле и приближает динамичный шутер от первого лица с высоким уровнем сложности ещё ближе к ордам адских тварей в средневековом приквеле — Doom: The Dark Ages.

Новая игра отходит от платформинга Doom Eternal и возвращает боёвку к динамичному перемещению с акцентом на мощь. Конечно, знакомое арсенал всё ещё остаётся на месте — это же Doom! — включая нового персонажа арсенала, Skull Crusher, который выделился в трейлере. Это оружие использует черепа поверженных врагов в качестве боеприпасов и обрушивает их на живых противников в виде мелких высокоскоростных осколков. Однако в The Dark Ages также уделяется большое внимание вашим трём оружиям ближнего боя: стандартной электрофицированной перчатке, которую можно заряжать; цепу и щито-пиле, которая привлекла внимание в трейлере прошлым летом. Её можно метать или использовать для блокировки и парирования. «Ты будешь стоять и сражаться», — сказал директор игры Хьюго Мартин после демонстрации нового Doom. Реклама

Вас не удивит, что Мартин говорит, что The Dark Ages вдохновлён тремя знаменитыми произведениями поп-культуры: легендарным оригинальным Doom, графическим романом Фрэнка Миллера «Бэтмен: Возвращение Тёмного рыцаря» и классическим фильмом Зака Снайдера 2006 года «300 спартанцев», который, к слову, тоже основан на комиксе Миллера.

Система финишеров Glory Kill из современной серии Doom была модернизирована, и теперь смертельные удары могут применяться с любого угла на поле боя, меняясь в зависимости от ситуации. Это сделано для учёта орд врагов, которые будут окружать вас постоянно. Как и в «300» (да и оригинальном Doom), вас будут окружать плохие парни на значительно расширенных аренах The Dark Ages. Вы можете выполнять задачи в любом порядке и перемещаться по уровням на своё усмотрение (кстати, по словам Мартина, некоторые уровни были немного сокращены, чтобы укладываться в желанную длительность — около часа каждая).

Что ещё лучше, исчезнет необходимость читать историю в Кодексе, как это было в Doom Eternal. Вместо этого сюжет будет разворачиваться в кат-сценах. История отправит вас в далёкие пределы вселенной Doom с сюжетом, описанным как «летний блокбастер, где на кону всё», поскольку ваша сила как Slayer становится предметом вожделения ваших врагов.

Мартин также подчеркнул, что команда разработчиков сосредоточена на упрощении системы управления, полагая, что в ретроспективе Doom Eternal сделал управление слишком сложным. Команда хотела, чтобы оно было интуитивно понятным, чтобы, когда они создавали стрессовую ситуацию для игрока, он не искал нужные кнопки, с которыми не знаком. Упомянутые выше варианты ближнего боя, например, будут оснащаться как дополнительное оборудование, по одному за раз. Помимо этого, будет больше скрытых секретов и сокровищ, а экономика игры будет упрощена до одной валюты (золото), а найденные секреты сосредоточены на улучшении навыков игрока, предлагая реальные игровые награды, а не углублённые исследования лора.

Вас точно порадует возможность регулировать сложность — с помощью настроек можно изменять такие параметры, как скорость игры и агрессивность врагов, и многое другое через интерфейс настройки.

Я также узнал немного больше о двух выделяющихся игровых сегментах из трейлера: гигантском тридцатиэтажном демоне-мехе Атлан и кибернетическом драконе для езды. Они не будут использоваться единожды, но вы не сможете вызвать их в любой момент. Каждый из них обладает полным набором способностей и даже собственными мини-боссами для сражений. И ещё одна ключевая информация: в этот раз не будет мультиплеера, так как команда хотела сосредоточить все свои ресурсы на создании качественной одиночной кампании. Хоть Battlemode из Eternal и не был плох, но большинство игроков вряд ли будет жаловаться на его отсутствие.

Для меня, человека, для которого оригинальный Doom стал знаковым в 1993 году, решение Мартина свернуть с успешного пути, по которому они двигались в Eternal, и вернуться к основополагающим принципам дизайна классического Doom в создании The Dark Ages вызывает наибольший интерес. Мартин заявил: «Она должна быть иной [чем Eternal]. Особенно если мне нравится игра. [Если] я хочу сыграть в Doom, я хочу чувствовать себя сильным, но я готов изменить то, что является этой силовой фантазией, если это изменение приближает её к классическому Doom».

История обещает быть захватывающей, и я с нетерпением жду 15 мая.

Источник: IGN