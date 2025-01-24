Диетолог Кованова: дефицит белка в питании может способствовать частым простудным заболеваниям.

Диетолог и нутрициолог София Кованова в интервью рассказала о значении белков в рационе для поддержания здоровья, особенно в сезон простудных заболеваний.

Роль белков в организме: Белок важен не только для роста мышечной массы, но и для нормальной работы иммунной системы. Он участвует в важнейших процессах, обеспечивающих функционирование всего организма. Недостаток белка может привести к ослаблению иммунитета, что в свою очередь приведет к частым заболеваниям. Реклама

Решение проблемы нехватки животного белка: В случаях, когда животный белок из-за медицинских противопоказаний исключен из рациона, рекомендуется заменить его растительными источниками. Можно использовать орехи, растительные масла и такие фрукты как авокадо. Важно поддерживать баланс и не переедать.

Значение сбалансированного питания: Диета для поддержки иммунитета включает в себя хорошо сбалансированное питание, дополненное микроэлементами и витаминами. Продукты, богатые этими веществами, помогут организму справляться с нагрузками в период простуд.

Витамин С и его роль: Витамин С, известный своими антиоксидантными свойствами, стоит включать в рацион, особенно в зимние месяцы. Цитрусовые фрукты являются отличным источником этого витамина.

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков ранее поделился рекомендацией о включении в зимний рацион таких продуктов, как цитрусовые, ягоды, имбирь, гранаты, а также чеснок и лук, которые богаты серой и поддерживают иммунитет.