Что важно знать о выборах в Беларуси

В 2020 году в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, лидер с авторитарными взглядами, одержал победу с результатом 80% голосов. Это вызвало обвинения в фальсификациях, месяцы протестов и жесткие репрессии, которые привели к тысячам арестов.

Стремясь избежать повторения беспорядков, Лукашенко перенес президентские выборы 2025 года с августа на январь, так как в холодные зимние месяцы протестующие вряд ли выйдут на улицы. Реклама

Большинство его политических оппонентов либо арестованы, либо находятся в эмиграции. Однако 70-летний Лукашенко вновь участвует в выборах, и, по завершении голосования в воскресенье, вероятнее всего, он станет президентом в седьмой раз, оставаясь единственным лидером, которого большинство жителей постсоветской Беларуси когда-либо знали.

‘Последний диктатор Европы’ и его зависимость от России

Беларусь – славянская страна с населением 9 миллионов человек, располагается между Россией, Украиной, Латвией, Литвой и Польшей. Три последних – участники НАТО. Вторая мировая война принесла оккупацию нацистской Германией.

Беларусь тесно связана с Москвой и российским президентом Владимиром Путиным, который также находится у власти более двадцати пяти лет.

Лукашенко, бывший директор совхоза, впервые был избран в 1994 году на волне народного недовольства после резкого падения уровня жизни в результате рыночных реформ. Он обещал бороться с коррупцией.

В течение своего правления Лукашенко опирался на субсидии и политическую поддержку России, позволив использовать Беларусь как плацдарм для вторжения в Украину в 2022 году и позже согласился разместить на территории страны тактическое ядерное оружие России.

Его прозвали «последним диктатором Европы» в начале его правления. Это прозвище он оправдал, жестко подавляя инакомыслие и обеспечивая свою власть через президентские выборы, которые западные страны считают несправедливыми.

Он открыто восторгается советским прошлым, восстановил элементы плановой экономики, предпочитая русский язык и выступая за изменение национального флага на советский.

КГБ Беларуси сохранило свое название советской эпохи. Это единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь – расстрел выстрелом в голову.

Флирт с Западом и подавление внутри страны

На протяжении многих лет, выторговывая у Кремля все больше субсидий, Лукашенко периодически пытался смягчить репрессии, чтобы расположить к себе Запад. Но этот курс завершился жестким разгонами протестов после выборов 2020 года.

Эти выборы на шестой срок были восприняты как фальсифицированные, и они вызвали многочисленные протесты, крупнейшие в истории страны.

Власти ответили масштабными репрессиями: более 65 тысяч человек были задержаны, тысячи подверглись избиениям, сотни независимых СМИ и НПО были закрыты, что привело к введению западных санкций.

Лидеры оппозиции были либо заключены в тюрьму, либо скрылись за границей. По данным правозащитников, в тюрьмах Беларуси содержится около 1300 политических заключенных, включая Нобелевского лауреата мира Алеся Беляцкого, основателя правозащитного центра «Вясна».

Маневры Лукашенко перед выборами

Несмотря на то, что текущий мандат Лукашенко не истекает до лета, выборы были перенесены для якобы укрепления планирования страны.

Политический аналитик Валерий Карбалевич утверждает: «Массовых протестов в холодном январе не будет».

Лукашенко также помиловал 250 человек, считающихся политическими заключенными по версии правозащитников.

Однако помилование происходит на фоне усиленных репрессий, нацеленных на искоренение остатков сопротивления. Сотни задержаны в ходе рейдов в жилищах родственников и друзей политзаключенных. Другие арестованы за участие в онлайн-чатах.

В отличие от выборов 2020 года, нынешние имеют лишь номинальных оппонентов, поскольку другие кандидаты не были допущены ЦИК Беларуси. Голосование началось во вторник и завершится в воскресенье.

«Политики, которые когда-то пытались бросить вызов Лукашенко, сейчас буквально гниют в тюрьмах в условиях пыток. Связи с ними нет уже более года, и их здоровье серьезно подорвано», – считает представитель «Вясны» Павел Сапелка.

Лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская, противостоявшая Лукашенко на выборах 2020 года и вынужденная затем уехать из страны, считает выборы фарсом и призывает сограждан голосовать против всех кандидатов. Её муж, активист Сергей Тихановский, пытался участвовать в выборах четыре года назад, был арестован и остается под стражей.

Под российским ядерным зонтиком

В декабре 2024 года Лукашенко и Путин подписали договор, обеспечивающий Беларуси безопасность, в том числе через возможное применение ядерного оружия России.

Соглашение было подписано после пересмотра Москвой своей ядерной доктрины, что впервые включило Беларусь в русскую ядерную защиту на фоне напряженности с Западом из-за войны на Украине.

Лукашенко заявил, что Беларусь разместила десятки российских тактических ядерных вооружений, расширяя возможности России поразить цели в Украине и странах НАТО.

Он также отметил, что Беларусь готовится разместить у себя гиперзвуковую ракету «Орешник», использованную в Украине в ноябре. Путин определил, что эти ракеты могут быть размещены в Беларуси во второй половине 2025 года, оставаясь под контролем Москвы, в то время как Минск будет выбирать цели.

Источник: Time