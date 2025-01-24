Глава CryptoQuant заявил о полной продаже Китаем 194,000 биткоинов

Китай ликвидировал значительные запасы биткоинов от PlusToken

Глава и основатель CryptoQuant, Ки Янг Джу, заявил, что китайские власти уже реализовали значительную часть биткоинов, изъятых у схемы PlusToken. По его словам, еще в январе 2019 года эти биткоины были переведены на китайские биржи, такие как Huobi. Несмотря на официальные заявления о передаче активов в национальное казначейство, остается неясно, были ли они проданы или удерживаются.

Ки Янг Джу также подчеркнул, что использование миксеров и перевод на несколько бирж не имело бы смысла, если бы власти не планировали продажу этих биткоинов. Эти утверждения открыли новые дискуссии вокруг судьбы изъятого криптовалютного запаса. Реклама

История PlusToken

Скандал с PlusToken стал одной из самых заметных историй незаконной деятельности в криптовалютном мире, оказывающей влияние на рынок. В начале 2019 года мошенники аккумулировали огромное количество биткоинов, что по оценкам аналитиков составляло от 1% до 2% от всего обращения монет.

Появление схемы PlusToken создало искусственный спрос, который способствовал росту курса биткоина с уровня чуть выше $3,000 до почти $14,000 к середине года. Тогда же следователи выявили подозрительные потоки биткоинов, связанные с PlusToken, что вызвало вопросы о манипуляции рынком.

По данным и скриншотам Ки Янг Джу, в первом и втором кварталах 2019 года наблюдался стремительный скачок цен на биткоин до 300%. Это частично связано с массовыми закупками от участников схемы PlusToken, что создало фальшивый спрос.

Тем временем институциональная поддержка криптовалют возрастала, что подтверждает выход на рынок таких игроков, как Fidelity. Однако на фоне этих изменений PlusToken продолжал наращивать свои позиции, что обеспокоило аналитиков из-за угрозы массового вывода средств.

Во второй половине 2019 года международное внимание к криптовалютам усилилось, и регуляторы различных стран публиковали соответствующие заявления и рекомендации. Однако главное внимание было приковано к аффилированным с PlusToken транзакциям, в рамках которых большие объемы биткоинов начали поступать на биржи с июля 2019 года.

Наблюдатели заметили резкое снижение количества биткоинов в резерве PlusToken, что сопровождалось значительными продажами на рынке. Это привело к коррекции курса с уровней около $14,000 до диапазона средних $6,000 к концу года. В итоге это событие стало одним из самых известных случаев «косвенной ликвидной атаки» на биткоин.

На момент написания статьи, биткоин торговался по цене $103,111.

Источник: Bitcoinist