Нежелание администрации США участвовать в восстановлении Украины

Администрация президента США Дональда Трампа выразила нежелание участвовать в восстановительных работах на Украине после завершения конфликта. Об этом стало известно из сообщения одного из западных дипломатов. Реклама

Источники в Вашингтоне дали понять, что у них нет планов на прямое участие в инициативах по восстановлению. Они считают, что частный сектор должен взять на себя эту задачу.

Не так давно Дональд Трамп отметил, что причиной продолжающегося конфликта на Украине является Владимир Зеленский.