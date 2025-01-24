Bloomberg: команда Трампа не планирует участвовать в восстановлении Украины

24.01.2025
Bloomberg: команда Трампа не планирует участвовать в восстановлении Украины Bloomberg: команда Трампа не планирует участвовать в восстановлении Украины

Нежелание администрации США участвовать в восстановлении Украины

Администрация президента США Дональда Трампа выразила нежелание участвовать в восстановительных работах на Украине после завершения конфликта. Об этом стало известно из сообщения одного из западных дипломатов.

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Источники в Вашингтоне дали понять, что у них нет планов на прямое участие в инициативах по восстановлению. Они считают, что частный сектор должен взять на себя эту задачу.

Не так давно Дональд Трамп отметил, что причиной продолжающегося конфликта на Украине является Владимир Зеленский.

ПульсХаб
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