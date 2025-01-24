Главная история Assassin’s Creed Shadows без ветвлений, но побочные квесты будут с вариативностью

Assassin’s Creed Shadows: фиксированное окончание основной истории

Основная история Assassin’s Creed Shadows не будет иметь нескольких концовок.

Директор игры Симон Лемай-Комтуа заявил, что побочные задания предложат различные исходы.

В режиме Canon убраны опции диалога для фиксированного опыта.

Основная линия сюжет Assassin’s Creed Shadows будет иметь единственное окончание, без возможности изменения событий по ходу игры. Об этом стало известно из интервью с Симоном Лемай-Комтуа, директором игры, на недавнем мероприятии, посвященном превью игры. Реклама

«У нас нет нескольких концовок,» — отметил Лемай-Комтуа. «Мы не предусматриваем крупные сюжетные изменения. История заканчивается, как запланировано. Игроки могут выбирать, как ее пройти, и видеть разные детали.»

Хотя сюжетная линия основной истории не изменяется, разнообразие все же обеспечивают побочные миссии. В них, как подтвердил Лемай-Комтуа, на исход будут влиять выборы игрока.

«У нас много побочного контента, где выборы действительно определяют итог. Но в главной истории больше меняется стиль и путь, который выбирает игрок, а не сам финал,» — добавил он.

Также Лемай-Комтуа рассказал о режиме Canon, предлагающем игрокам заранее установленные решения.

«Некоторым игрокам не нравится делать выбор в играх. Это не мой случай, но мы добавили режим Canon, где Assassin’s Creed Shadows предлагается без выборов — это конечная история, как ее написал бы сценарист,» — пояснил разработчик.

В этом режиме отсутствуют варианты диалогов, что позволяет беседам «протекать плавно от одного персонажа к другому.»

Дата выхода и платформы

Assassin’s Creed Shadows поступит в продажу 20 марта на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и PC.

Источник: TechRadar