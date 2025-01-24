В Assassin’s Creed Shadows будет более 700 кат-сцен для глубже раскрытия персонажей.

Assassin’s Creed Shadows предложит более 700 кинематографических сцен
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Возможности для более глубокого погружения
Режиссер по реализации Дэвид Ниббелин рассказал, что эти сцены позволят игрокам проникнуться персонажами на более глубоком уровне.
- Два взгляда на Японию
Игроки смогут увидеть мир с двух точек зрения — глазами Наое и Ясуке.
Ubisoft обнародовала информацию о том, что в Assassin’s Creed Shadows будет представлено более 700 кинематографических сцен, но уточнила, что это не ограничится одним лишь диалогом.
В интервью для TechRadar Gaming во время недавнего предварительного показа Assassin’s Creed Shadows Ниббелин подчеркнул, что разработчики уделили особое внимание этим сценам, стремясь создать возможность для более глубокого соединения игроков с главными героями — Наое и Ясуке — как в промежутках между сражениями, так и в процессе исследования открытого мира.
Цель кинематографических сцен
«Мы старались создать такие сцены, чтобы игрокам хотелось отложить контроллер и насладиться просмотром», — сказал Ниббелин. «Наша задача — это не просто рассказать историю, а создать моменты, которые позволят игрокам ощутить эмоциональное наслаждение и осознать последствия своих решений в игре. Это возможность глубже понять персонажей, за которых они играют.»
Два взгляда на Японию
Эти сцены позволят игрокам «вникнуть в персонажей на более глубоком уровне», демонстрируя «две перспективы Японии глазами наших героев.»
Наое и Ясуке представляют собой две очень разные точки зрения на мир. Ясуке видит элиту, встречая, например, Ода Нобунага. Наое, дочь фермера из Ига, смотрит на мир с совершенно другой стороны.
Личные истории героев
Разработчики также намекнули, что игрокам предстоит узнать личные истории Наое и Ясуке, их семейные отношения, и как они оба справляются с потерей и романтикой, при этом оставаясь глубоко укорененными в японских традициях.
Официальный запуск игры
Assassin’s Creed Shadows была отложена и теперь должна выйти 20 марта для PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК.
Источник: TechRadar