В Assassin’s Creed Shadows будет более 700 кат-сцен для глубже раскрытия персонажей.

Assassin’s Creed Shadows предложит более 700 кинематографических сцен

Возможности для более глубокого погружения

Режиссер по реализации Дэвид Ниббелин рассказал, что эти сцены позволят игрокам проникнуться персонажами на более глубоком уровне.

Два взгляда на Японию

Игроки смогут увидеть мир с двух точек зрения — глазами Наое и Ясуке.

Ubisoft обнародовала информацию о том, что в Assassin’s Creed Shadows будет представлено более 700 кинематографических сцен, но уточнила, что это не ограничится одним лишь диалогом. Реклама

В интервью для TechRadar Gaming во время недавнего предварительного показа Assassin’s Creed Shadows Ниббелин подчеркнул, что разработчики уделили особое внимание этим сценам, стремясь создать возможность для более глубокого соединения игроков с главными героями — Наое и Ясуке — как в промежутках между сражениями, так и в процессе исследования открытого мира.

Цель кинематографических сцен

«Мы старались создать такие сцены, чтобы игрокам хотелось отложить контроллер и насладиться просмотром», — сказал Ниббелин. «Наша задача — это не просто рассказать историю, а создать моменты, которые позволят игрокам ощутить эмоциональное наслаждение и осознать последствия своих решений в игре. Это возможность глубже понять персонажей, за которых они играют.»

Два взгляда на Японию

Эти сцены позволят игрокам «вникнуть в персонажей на более глубоком уровне», демонстрируя «две перспективы Японии глазами наших героев.»

Наое и Ясуке представляют собой две очень разные точки зрения на мир. Ясуке видит элиту, встречая, например, Ода Нобунага. Наое, дочь фермера из Ига, смотрит на мир с совершенно другой стороны.

Личные истории героев

Разработчики также намекнули, что игрокам предстоит узнать личные истории Наое и Ясуке, их семейные отношения, и как они оба справляются с потерей и романтикой, при этом оставаясь глубоко укорененными в японских традициях.

Официальный запуск игры

Assassin’s Creed Shadows была отложена и теперь должна выйти 20 марта для PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК.

Источник: TechRadar