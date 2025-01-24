Apple наконец признаёт, что новое поколение CarPlay не появится в 2024 году.

Компания Apple впервые объявила о «следующем поколении CarPlay» еще в 2022 году, однако новости о его выходе появляются нерегулярно. Porsche и Aston Martin, хотя и заявили, что их автомобили первыми получат новый CarPlay, не объявляли дат запуска. Некоторые автопроизводители, такие как Ford и Mercedes, не спешили подтвердить поддержку, в то время как другие, включая General Motors и Rivian, полностью отказались от CarPlay, предпочитая иметь больше контроля над своими автомобилями.

Несмотря на отсутствие уточненной даты выпуска, есть признаки того, что Apple в конечном счете запустит обновление. Например, в прошлом месяце в бета-версии iOS 18.3 были найдены упоминания о новом CarPlay. Кроме того, Apple недавно подала изображения нового CarPlay в базу данных ЕС. Apple также сообщила 9to5Mac, что они тесно сотрудничают с несколькими автопроизводителями, которые внедрят новый опыт использования CarPlay. Реклама

«Каждый автомобильный бренд предоставит больше подробностей по мере того, как они приблизятся к анонсированию своих моделей, которые будут поддерживать следующее поколение CarPlay», — сообщили в Apple журналистам.

Источник: TheVerge