AMD подтверждает уязвимости в процессорах после утечки патча от Asus

Подтверждение ошибки в микрокоде AMD

Разоблачение ошибки

Asus упомянула о наличии уязвимости в микрокоде AMD в своих недавних заметках к обновлениям. Однако до этого момента процессорный производитель не объявлял о подобных проблемах. Реклама

Уточнения от AMD

После того как данные от Asus начали обсуждаться в сообществе, компания изменила свои заметки, удалив упоминания о проблемах с микрокодом AMD. В то же время производитель чипов подтвердил правильность информации, предоставленной Asus: AMD сообщила, что узнала о недавно выявленной уязвимости процессора. Чтобы реализовать атаку, требуется локальный доступ администратора к системе и создание и выполнение зловредного микрокода.

Комментарии специалистов

Исследователь безопасности Тавис Орманди обнаружил бета-фикс BIOS для уязвимости «проверки подписи микрокода», получившейся от компании Asus в её примечаниях к выпуску.

Пояснение о микрокоде

Микрокод — это набор небольших инструкций, которые хранятся внутри процессора и определяют, как выполнять определённые задачи. Они помогают процессору воспринимать и выполнять более сложные команды.

Рекомендации AMD

AMD предложила меры по смягчению последствий уязвимости и активно работает с партнёрами и клиентами, чтобы внедрить эти меры. Потребителям рекомендуется следовать стандартным практикам безопасности и работать только с проверенными поставщиками при установке нового кода на свои системы.

Вывод

На момент подготовки материала информация о том, какие именно модели процессоров были затронуты этой уязвимостью, отсутствовала.