AMD подтверждает уязвимости в процессорах после утечки патча от Asus

24.01.2025
AMD подтверждает уязвимости в процессорах после утечки патча от Asus AMD подтверждает уязвимости в процессорах после утечки патча от Asus

Подтверждение ошибки в микрокоде AMD

  1. Разоблачение ошибки
    Asus упомянула о наличии уязвимости в микрокоде AMD в своих недавних заметках к обновлениям. Однако до этого момента процессорный производитель не объявлял о подобных проблемах.

    Реклама

  2. Уточнения от AMD
    После того как данные от Asus начали обсуждаться в сообществе, компания изменила свои заметки, удалив упоминания о проблемах с микрокодом AMD. В то же время производитель чипов подтвердил правильность информации, предоставленной Asus:

    • AMD сообщила, что узнала о недавно выявленной уязвимости процессора. Чтобы реализовать атаку, требуется локальный доступ администратора к системе и создание и выполнение зловредного микрокода.

  3. Комментарии специалистов
    Исследователь безопасности Тавис Орманди обнаружил бета-фикс BIOS для уязвимости «проверки подписи микрокода», получившейся от компании Asus в её примечаниях к выпуску.

  4. Пояснение о микрокоде
    Микрокод — это набор небольших инструкций, которые хранятся внутри процессора и определяют, как выполнять определённые задачи. Они помогают процессору воспринимать и выполнять более сложные команды.

  5. Рекомендации AMD
    AMD предложила меры по смягчению последствий уязвимости и активно работает с партнёрами и клиентами, чтобы внедрить эти меры. Потребителям рекомендуется следовать стандартным практикам безопасности и работать только с проверенными поставщиками при установке нового кода на свои системы.

  6. Вывод
    На момент подготовки материала информация о том, какие именно модели процессоров были затронуты этой уязвимостью, отсутствовала.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее