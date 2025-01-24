AMD объяснила задержку RX 9070 до марта, и это подняло мой интерес к RDNA 4

Причины задержки выпуска видеокарт RDNA 4 от AMD

Видеокарты RDNA 4 появятся в продаже не раньше марта.

Цель задержки — тщательная оптимизация драйверов и расширение поддержки FSR 4.

Подготовка значительных запасов карт RX 9070 также имеет значение.

Компания AMD объяснила, почему выпуск видеокарт RX 9070 отложен до марта 2025 года, хотя ожидалось, что они появятся в начале первого квартала.

Оптимизация и поддержка

По словам вице-президента и генерального менеджера AMD Дэвида Макафи, компания уделяет дополнительное время на оптимизацию программного обеспечения для достижения максимальной производительности и расширения списка игр, поддерживающих FSR 4. Реклама

AMD настраивает графические драйверы, чтобы обеспечить максимальную производительность новых карт RX 9070 и увеличить количество игр на ПК, поддерживаемых технологией FSR 4.

Запасы и подготовка

Представитель компании также отметил, что важная часть плана заключаются в накоплении достаточных запасов видеокарт, чтобы обеспечить плавный запуск RDNA 4 во второй половине первого квартала, а не раньше.

Анализ: Новый подход AMD — не спешить, а сделать качественно

Последние заявления от Макафи, похоже, преследуют несколько целей. На поверхности видно, что компания стремится к прозрачности, объясняя причины задержки, что было необходимо на фоне множества слухов о происходящем за закрытыми дверями разработке RDNA 4.

Неоднозначность и некоторую разочарованность вызвали сообщения о появлении на прилавках нескольких моделей RX 9070. Однако Макафи подтвердил, что некоторые розничные партнёры уже начали создавать начальные запасы, но основная волна поступлений ещё впереди. Это подтвердило аутентичность утечек фото и обеспечивает уверенность в наличии достаточно больших запасов RDNA 4 на старте продаж.

Отвлечение внимания от слухов о ценовой политике и проблемах с совмещением интересов розничных партнёров также входит в стратегию AMD. Компания фактически выступает против низких цен конкурентов, таких как Nvidia, и, таким образом, может выгодно сыграть на своих запасах.

Ещё одна из более ранних опасений заключалась в том, что поддержка FSR 4 была бы ограниченной по сравнению с DLSS 4 от Nvidia. Эту проблему компания тоже взялась решить, акцентируясь на полноценной поддержке программного обеспечения для RX 9070 и других будущих моделей.

Заключение

Несмотря на то, что ожидание может быть не совсем приятным, подход AMD к тщательной подготовке и обеспечению качественного старта оправдывает себя, обещая выпуск высокопроизводительных и конкурентоспособных продуктов, что является разумной стратегией в современных рыночных условиях.

Источник: TechRadar