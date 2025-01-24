AMD объяснила задержку RX 9070 до марта, и это подняло мой интерес к RDNA 4

Причины задержки выпуска видеокарт RDNA 4 от AMD
- Видеокарты RDNA 4 появятся в продаже не раньше марта.
- Цель задержки — тщательная оптимизация драйверов и расширение поддержки FSR 4.
- Подготовка значительных запасов карт RX 9070 также имеет значение.
Компания AMD объяснила, почему выпуск видеокарт RX 9070 отложен до марта 2025 года, хотя ожидалось, что они появятся в начале первого квартала.
Оптимизация и поддержка
По словам вице-президента и генерального менеджера AMD Дэвида Макафи, компания уделяет дополнительное время на оптимизацию программного обеспечения для достижения максимальной производительности и расширения списка игр, поддерживающих FSR 4.
AMD настраивает графические драйверы, чтобы обеспечить максимальную производительность новых карт RX 9070 и увеличить количество игр на ПК, поддерживаемых технологией FSR 4.
Запасы и подготовка
Представитель компании также отметил, что важная часть плана заключаются в накоплении достаточных запасов видеокарт, чтобы обеспечить плавный запуск RDNA 4 во второй половине первого квартала, а не раньше.
Анализ: Новый подход AMD — не спешить, а сделать качественно
Последние заявления от Макафи, похоже, преследуют несколько целей. На поверхности видно, что компания стремится к прозрачности, объясняя причины задержки, что было необходимо на фоне множества слухов о происходящем за закрытыми дверями разработке RDNA 4.
Неоднозначность и некоторую разочарованность вызвали сообщения о появлении на прилавках нескольких моделей RX 9070. Однако Макафи подтвердил, что некоторые розничные партнёры уже начали создавать начальные запасы, но основная волна поступлений ещё впереди. Это подтвердило аутентичность утечек фото и обеспечивает уверенность в наличии достаточно больших запасов RDNA 4 на старте продаж.
Отвлечение внимания от слухов о ценовой политике и проблемах с совмещением интересов розничных партнёров также входит в стратегию AMD. Компания фактически выступает против низких цен конкурентов, таких как Nvidia, и, таким образом, может выгодно сыграть на своих запасах.
Ещё одна из более ранних опасений заключалась в том, что поддержка FSR 4 была бы ограниченной по сравнению с DLSS 4 от Nvidia. Эту проблему компания тоже взялась решить, акцентируясь на полноценной поддержке программного обеспечения для RX 9070 и других будущих моделей.
Заключение
Несмотря на то, что ожидание может быть не совсем приятным, подход AMD к тщательной подготовке и обеспечению качественного старта оправдывает себя, обещая выпуск высокопроизводительных и конкурентоспособных продуктов, что является разумной стратегией в современных рыночных условиях.
Источник: TechRadar