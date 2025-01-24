Все, что показали на Developer Direct 2025 от Xbox

Хоть Nintendo и может утверждать, что провела первое крупное игровое событие года, именно Xbox’s Developer Direct продемонстрировала игры и предоставила информацию о том, когда они станут доступны. Презентация была сосредоточена на обсуждении самых ожидаемых игр, таких как «Doom: The Dark Ages» и «South of Midnight» от Compulsion Games, с несколькими сюрпризами, которые заполнили почти часовой эфир. Вот основные моменты шоу.

Xbox удивила всех, начав Direct с неожиданного анонса «Ninja Gaiden 4». Игра разрабатывается совместно командой Team Ninja от Koei Tecmo и студией PlatinumGames, создателями игры Bayonetta. «Ninja Gaiden 4» возрождает кровавые, динамичные бои и напряженные платформенные уровни, но с новым героем — ниндзя Якумо. Он сразится с Божественным Орденом Дракона, превратившим Токио в развалины. Бывший протагонист серии, Рю Хаябуса, также появится как играбельный персонаж и соперник Якумо. Реклама

Запуск «Ninja Gaiden 4» запланирован на осень, но для тех, кто не хочет ждать, Xbox незаметно выпустила «Ninja Gaiden 2 Black» — ремейк «Ninja Gaiden II», который уже доступен на Xbox и Game Pass.

Разработчики Compulsion Games рассказали о геймплее и сюжете «South of Midnight». Вы будете играть за Хейзел, которая использует свои способности Ткача, сражаясь с монстрами и исследуя пустынные земли, чтобы спасти свою мать, унесённую ураганом. Все, что я видел о «South of Midnight», делает эту игру одним из моих главных претендентов на звание игры года. Чернокожая героиня, персонажи и тропы, отсылающие к южно-готическим фольклорам, и уникальный стиль анимации на основе стоп-моушн, придают игре особое очарование. Я с нетерпением жду возможности поиграть в неё, когда она выйдет 8 апреля.

Студия Sandfall Interactive была основана в Монпелье, Франция, в 2020 году командой бывших разработчиков Ubisoft. «Clair Obscur: Expedition 33» — первая игра студии, представляющая собой пошаговую RPG с увлекательным сюжетным ходом. Мир был разрушен существом, известным как Художница. Каждый год она записывает одно число, и все, кто старше этого числа, исчезают. Для того чтобы остановить её, отправляются экспедиции, и игра рассказывает о приключениях Экспедиции 33. Помимо интересной системы боёв в стиле «Persona 5», «Expedition 33» может похвастаться солидной командой голосовых актёров, в числе которых Чарли Кокс, Дженнифер Инглиш, Бен Старр и Энди Сёркис. Я не могу дождаться, чтобы услышать их исполнение, когда «Clair Obscur: Expedition 33» выйдет 24 апреля.

В завершение Direct, Xbox показала ещё один трейлер «Doom: The Dark Ages» — приквела к римейку «Doom» 2016 года и «Doom Eternal». Игра, конечно же, предложит все «рваные-разорванные» моменты, которые могут хотеться поклонникам «Doom», а также сделает акцент на сюжетной линии, чего серия обычно избегает. Однако, скорее всего, игроков больше заинтересует управление 30-этажным роботом в форме Думгая, когда игра выйдет 15 мая.

Источник: TheVerge