Постоянный представитель России при ООН, Василий Небензя, обсуждал ситуацию в секторе Газа во время заседания Совета Безопасности. Он заявил, что западные государства проявляют недостаток интереса в вопросе привлечения к ответственности лиц, виновных в убийствах детей в этом регионе.

Небензя подчеркнул, что некоторые страны продолжают поставлять оружие Израилю, что раскрывает истинное отношение Запада к правам человека. По его словам, во время конфликта в Газе погибло не менее 14,5 тысяч палестинских детей, множество из них получили серьезные увечья. Даже если конфликт будет остановлен в ближайшее время, угроза для жизни и здоровья детей в Газе сохранится на протяжении, как минимум, 14 лет, из-за неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся на территории. Реклама

Он добавил, что война в Газе не только искалечила судьбы многих детей и взрослых, но и разрушила основы общества, отложив на неопределенный срок возможность начала истинно мирного сосуществования двух народов.

Ранее Небензя выразил поддержку инициативе Всемирной организации здравоохранения по эвакуации тяжелобольных жителей Газы с севера на юг анклава. Такая мера позволит оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, пока это возможно, учитывая нынешние условия.

Эти заявления подчеркивают сложность и напряженность ситуации в регионе, где продолжающийся конфликт оказывает разрушительное влияние на жизнь мирного населения, особенно детей.