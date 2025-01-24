Canon представила первый в мире 410-мегапиксельный сенсор с уникальной детализацией 24К

Заголовок: Сенсор на 410 MП: новый рекорд разрешения в полнокадровых камерах

Введение Компания Canon представила новый полнокадровый сенсор с разрешением 410 миллионов пикселей. Он побил все предыдущие рекорды по разрешению, обеспечив 24 592 х 16 704 пикселей, что примерно соответствует разрешению 24K. Реклама

Основные характеристики Этот сенсор способен снимать фотографии с разрешением 410 MП со скоростью до 8 кадров в секунду (fps) или 100 MП до 24 fps, благодаря функции объединения пикселей. Canon разработала этот сенсор для применения в сферах наблюдения, медицины и промышленности, и вряд ли мы увидим его в потребительских камерах.

Преимущества и возможности В глобальном анонсе Canon отметила, что разрешение 24K в 12 раз выше, чем 8K, и в 198 раз выше, чем HD. Это позволяет пользователям обрезать любую часть изображения, полученного с помощью данного сенсора, и значительно увеличивать его при сохранении высокого качества.

Технологические особенности Сенсор оснащен новой обратной подсветкой и модульной структурой, что позволяет ему достигать скорости считывания до 3,280 MП в секунду. Несмотря на впечатляющую стоимость, предназначение данного устройства — это в первую очередь профессиональные области, где требуется высокая детализация изображений.

Сравнение с конкурентами В 2024 году компания Sony представила сенсор с разрешением 247 MП для среднеформатных камер, но он уступает новому сенсору Canon как по количеству пикселей, так и по размерам. Лучшие полнокадровые камеры для потребителей имеют разрешение до 61 МП, что значительно ниже достижения Canon.

Перспективы и инновации Последние разработки Canon в области технологий камерных сенсоров впечатляют. Например, функция увеличения изображения на 400% встроена в модели EOS R5 Mark II и Canon EOS R1, она увеличивает разрешение с 45 MП до 180 MП.

Финальные размышления Совмещение этой технологии с новым сенсором Canon может теоретически достичь разрешения в 1,64 гигапикселя. Такой уровень детализации поражает, но готовы ли объективы для работы с таким огромным количеством пикселей — остается вопросом. Возможно, этот сенсор мы никогда не увидим в действии на потребительском рынке.

Источник: TechRadar