«Ъ»: задержан подозреваемый организатор убийств, исполненных спецназом

Басманный суд в Москве удовлетворил просьбу следствия и арестовал подозреваемого в заказных убийствах, совершенных в 2003 году группой из сотрудников спецназа. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник, Олег Рамазанов подозревается в организации ряда тяжких преступлений.

Согласно материалам обвинения, Рамазанов в 2003 году за денежное вознаграждение организовал по меньшей мере четыре особо тяжких преступления. В мае того же года ему вменяют заказ покушения на Александра Ревзина, советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы. Кроме этого, Рамазанов подозревается в заказе убийства Кирилла Андреева, учредителя ЗАО «Финансовый центр Квалитет» и ООО «Инвестиционная группа «Квалитет-секьюрити»». Также ему приписывают организацию подрыва автомобиля предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова на Каширском шоссе и убийство Магомеда Гаджиева. Реклама

Следствие считает, что преступления, которые предположительно заказал Рамазанов, исполнили участники банды спецназовцев. В состав данной группы входили сотрудники внутренних войск МВД и других силовых структур.

По данному уголовному делу проходит одиннадцать человек. Им предъявлены обвинения в совершении более десятка заказных убийств, а также нескольких похищений и покушений на убийство. Часть обвиняемых признали свою вину и указали следствию на тайники с оружием и боеприпасами.

Ранее сообщалось, что в деле о подрыве автомобиля военного на севере Москвы могут быть обнаружены новые фигуранты, возможно, связанные с Украиной.