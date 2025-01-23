Новый MacBook Air M4: больше экран для любителей многозадачности

Поддержка внешних дисплеев у M4 MacBook Air

Ожидается улучшение в поддержке внешних экранов

Можно будет подключать два дисплея без необходимости закрывания крышки

Это можно предположить, глядя на характеристики M4 MacBook Pro

Многие пользователи подключают свои ноутбуки к внешним дисплеям для расширения рабочей области. Однако это остается слабым местом для MacBook Air. Текущая модель позволяет подключать два экрана только в случае закрытой крышки, без этого возможно использование лишь одного монитора, что не всегда удобно. Реклама

Ситуация может измениться с выпуском нового M4 MacBook Air. Поступление чипа M4 в самую доступную модель Apple может позволить большее количество сценариев использования с внешними экранами.

Для более точного понимания ситуации рассмотрим MacBook Pro. Согласно данным, M4 MacBook Pro поддерживает два внешних дисплея, а модель с M4 Max – до четырех. С моделью M3 MacBook Pro также была возможность подключения двух мониторов, но с более низким разрешением и кадровой частотой. На M2 MacBook Pro можно было подключить лишь один внешний экран. Каждый новый чип приносит с собой увеличение возможностей.

Это улучшение поддержки внешних дисплеев было также заметно на примере перехода от чипа M2 к M3 в MacBook Air, который позволял подключить дополнительный экран при закрытой крышке. На основе этого можно ожидать, что чип M4 принесет аналогичные улучшения и в MacBook Air.

Улучшение пропускной способности

Причина, по которой MacBook Air с чипом M3 мог подключить два дисплея только при закрытой крышке, заключается в ограниченной пропускной способности чипа, которая не позволяла одновременно передавать изображение на три экрана.

Теперь, когда M4 MacBook Pro может поддерживать более высокие разрешения и частоты обновления, можно предположить, что у него увеличилась и видеополоса пропускания. Если это так, существует вероятность, что MacBook Air сможет использовать данное улучшение.

Это подразумевает возможность использования M4 MacBook Air с тремя дисплеями одновременно: встроенным и двумя внешними, без необходимости закрывать крышку. Такое нововведение может сделать устройство более привлекательным для потенциальных покупателей.

На данный момент многие из этих предположений и догадок остаются неподтвержденными. Но с ожидаемым скорым запуском M4 MacBook Air вскоре станет понятно, получит ли он это значительное обновление в поддержке дисплеев.

Источник: TechRadar