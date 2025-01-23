В Таиланде вступил в силу закон о брачном равноправии.

БАНГКОК — В Таиланде в четверг сотни пар из сообщества ЛГБТК+ смогут официально зарегистрировать свой брак, поскольку вступает в силу закон, предоставляющий им те же права, что и парам традиционной ориентации.

Принятие Закона о брачном равенстве делает Таиланд первой страной в Юго-Восточной Азии и третьим местом в Азии, где легализованы однополые браки, после Тайваня и Непала. Реклама

Регистрация браков обычно происходит в районных офисах, но в этот день около 300 пар планируют официально оформить свои отношения на праздничном мероприятии в выставочном зале одного из торговых центров в центре Бангкока. Ожидается, что еще сотни пар зарегистрируют брак в менее торжественной обстановке по всей стране.

Закон о брачном равенстве, успешно принятый обеими палатами парламента, изменил Гражданский и торговый кодекс: вместо «мужчина и женщина» и «муж и жена» теперь используются термины «индивиды» и «партнеры по браку». Закон должен расширить доступ к полному пакету юридических, финансовых и медицинских прав для пар ЛГБТК+.

Партнеры получают равные права и обязанности при распоряжении совместным имуществом, уплате налогов, а также право на наследство и пособия в случае утраты кормильца.

Таиланд славится своей атмосферой принятия и инклюзии, и ежегодно в страну приезжают тысячи людей, чтобы принять участие в Бангкокском прайд-параде. Однако сторонники прав ЛГБТК+ десятилетиями боролись за принятие закона о брачном равенстве в консервативном обществе, где представители данного сообщества все еще сталкиваются с дискриминацией в повседневной жизни, хотя отмечают, что ситуация значительно улучшилась в последние годы.

Ранее в этом месяце пары, опрошенные агентством Associated Press, выразили радость по поводу нового закона, даже те, кто уже давно состоит в счастливых отношениях.

«Вступление в силу закона о брачном равенстве доказывает, что независимо от нашего пола, мы все обладаем одинаковыми базовыми правами человека в соответствии с законодательством Таиланда,» — отметила 38-летняя владелица недвижимости Куллаянут Акхарасреттабуд, чей партнер — 24-летний шеф-повар Джутатип Суттивонг. «Это также открывает путь для других стран в Азии, подчеркивая важность признания человеческих ценностей и обеспечения права каждого на свободную жизнь.»

Патрин Кунарес, 37-летняя дизайнер веб-сайтов, сообщила, что она и ее партнер, 36-летний исследователь Вивиан Чулламон, имеют поддерживающее окружение, друзей и семью, которые принимают их такими, какие они есть. Для них брак не является единственным, что необходимо для эмоционального удовлетворения.

«Тем не менее, мы верим, что как двое людей мы должны иметь такие же базовые юридические права, как и гетеросексуальные пары. Мы уже семья по духу, но официальное признание поможет снять будущие тревоги. В конце концов, мы не требуем чего-то особенного — мы просто хотим простой и счастливой семейной жизни.»

Муниципальное правительство Бангкока организовало для сотрудников всех районных офисов семинары по вопросам регистрации браков, включавшие лекции о разнообразии полов и рекомендации по правильному общению с посетителями. Министерство внутренних дел предлагает аналогичные инструкции.

«Это как недостающий элемент пазла,» — сказал заместитель губернатора Бангкока Сэнон Вансангбун на одном из недавних семинаров. «Общество готово. Закон готовится. Но последний элемент пазла — это понимание со стороны чиновников.»

Источник: Time