Ефимов: на южном отрезке МСД закончено возведение эстакады

На южном участке Московского скоростного диаметра, соединяющем МКАД и автомобильную дорогу Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе, завершилось строительство эстакады, на которой уже началось движение транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Основные характеристики эстакады Реклама

Эстакадный съезд имеет длину 630 метров и является самым длинным мостовым сооружением на этом участке МСД за пределами МКАД. Эстакада опирается на 16 поддерживающих конструкций, и для её строительства потребовалось более 4,7 тысячи кубометров железобетона. Освещение и автоматическая противогололедная система обеспечивают безопасность на всём её протяжении. Эта инфраструктура способствует улучшению движения транспорта в сторону Подмосковья.

Технологии строительства

Строительство велось с применением комбинированных технологий: часть пролетов была установлена на временных опорах, а для других использовался метод надвижки. Это позволило избежать затруднений движения по прилегающим дорогам и железнодорожным путям.

Ввод в эксплуатацию сопутствующих объектов

По словам руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова, помимо эстакады, началось движение по новому трёхкилометровому участку уличной сети, а также в тоннеле на пересечении МСД с Симферопольским шоссе. Для пешеходов построены два перехода, оба из которых адаптированы для маломобильных граждан.

Контроль и результаты проверки

Мосгосстройнадзор вёл контроль за строительством. За время работ проведено 20 выездных проверок, а специалисты Центра экспертиз осуществили комплекс лабораторных исследований качества железобетонных и металлоконструкций. По результатам проверки объект получил положительное заключение о соответствии проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.

Влияние на улучшение транспортного обслуживания

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии дороги-связки между МСД и Варшавским шоссе, что должно значительно улучшить транспортное обслуживание для более чем 600 тысяч жителей районов Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное и Северное Бутово.

Планы на будущее

В 2025 году планируется утверждение 25 постановлений правительства Москвы, касающихся проектов планировки участков улично-дорожной сети. Основной акцент в проектировании делается на безопасность дорожного движения, создание безопасных переходов, светофоров и зон для пешеходов. Также учитывается влияние на окружающую среду: шум, загрязнение и использование зелёных зон.