Я установил Nvidia RTX 5090 в свой старенький миниатюрный SFF компьютер

В 2022 году я написал, что видеокарты движутся в неверном направлении — их цена, размер и потребление энергии зашкаливают. И хотя я все еще придерживаюсь этого мнения, теперь я могу подтвердить, что Nvidia сделала поразительное исключение в категории размеров: «Founder’s Edition» RTX 5090, которая занимает два слота, поступит в продажу 30 января.

В последний раз Nvidia разрабатывала флагманскую видеокарту на два слота еще в 2021 году — это была RTX 3080 Ti FE. В сравнении с ней 3090, 4080 и 4090 были значительно больше. Реклама

Пока мой коллега Том Уоррен готовил полный обзор новой 5090, протестировав ее вместе с лучшим игровым процессором, я попробовал разместить одну из этих карт стоимостью $2,000 в своем старом мини-десктопе. Я хотел понять, действительно ли эта флагманская видеокарта подходит для корпусов малого форм-фактора (SFF), или моя любимая 12,7-литровая Ncase M1 устарела.

К моему удивлению, все заработало: мне потребовалось всего лишь заменить блок питания, чтобы мой компактный ПК стал одним из самых мощных игровых компьютеров в мире. При разрешении 4K я вижу более чем двукратное увеличение частоты кадров по сравнению с RTX 3080 Founder’s Edition, одной из последних карт, которая могла удобно поместиться в компактном корпусе Ncase M1.

Однако я не рекомендую следовать моему примеру! Для начала стоит учесть цену в две тысячи долларов за видеокарту и мощность в тысячи ватт для блока питания — в тестах с Cyberpunk 2077 мой ПК потреблял до одного киловатта. С картой RTX 3080 энергопотребление системы было на 200 ватт ниже. Я даже не возражал против того, что мой десктоп фактически превращался в обогреватель в холодные январские дни!

Мне пришлось буквально втискивать 5090 в Ncase M1, снять и установить обратно крепление видеокарты. И даже тогда я не мог полностью закрыть корпус: новый 12V-2×6 разъем питания занимает место, где должна находиться боковая панель корпуса. Для этого вам потребуется корпус с большим запасом пространства, чем у меня.

Оставить корпус открытым стоило того, ведь это дало возможность поиграть на ультра-настройках в игры на 4K, за исключением полного рейтрейсинга (или трассировки лучей). Карта достаточно мощная, чтобы включить трассировку лучей, если использовать динамическое масштабирование и/или технологию генерации кадров.

Обычно я играю в Helldivers 2 на старой карте 3060 Ti, которую приобрел за 400 долларов. Приходится прибегать к различным хитростям, чтобы добиться плавности на 4K. Было приятно, хотя и ожидаемо, наконец-то запустить этот проект на полную мощность с помощью 5090.

Неожиданное открытие: мой старый и компактный десктоп на базе AMD 5800X показал такую же производительность, как и система Тома с открытым корпусом в большинстве игровых тестов на 4K. Я знал, что это возможно, но это в очередной раз подтверждает возможность использования «двухслотового» радиатора Nvidia для компактных ПК.

Это все зависит от ограничения производительности процессора, конечно, ведь мой старый ПК имеет более медленный процессор. Многие современные игры ограничены по производительности процессора на разрешении 1440p, где система Тома часто показывала результаты на 20-60 процентов лучше.

Например, в игре Returnal, где есть рои инопланетян и летающие частицы, система Тома достигала 201 кадра в секунду на 1440p, тогда как мой миниатюрный десктоп — лишь 169fps; в Horizon Zero Dawn Remastered, самой CPU-зависимой игре из наших тестов, мой заблокированный ПК показывал всего 123fps против 200fps у Тома.

Но это больше 120fps на максимальных настройках, вполне достаточно для гладкой игры в одиночные режимы! Если бы я подключил свой миниатюрный ПК к 4K-телевизору в гостиной вместо монитора 1440p, то получил бы замечательный опыт — мои результаты на 4К всегда превышали 60fps и часто были лишь на несколько fps ниже, чем у Тома.

И опять же, RTX 5090 в большинстве случаев показывает более чем двукратную производительность по сравнению с RTX 3080, что делает ее отличным приобретением для SFF-энтузиастов с глубокими карманами. Однако, это не повод для радости: цена в $2,000 на RTX 5090 превышает более чем в два раза первоначальную стоимость RTX 3080, выпущенной за $700 в 2020 году, и она останется недоступной для большинства игроков даже если не учитывать дефицит и спекулянтов.

Все-таки, Nvidia GeForce RTX 5090 — удивительное устройство. Мне хочется процитировать «Ferris Bueller’s Day Off», потому что она действительно «восхитительна». Это значительное исключение из надоедливо растущих размеров видеокарт. Однако при цене в $2,000 и мощностью в 575 ватт, и при отсутствии аналогов среди партнеров Nvidia, это исключение, подтверждающее правило.

Источник: TheVerge