Как смотреть презентацию разработчиков Xbox 2025

23.01.2025
Как смотреть презентацию разработчиков Xbox 2025 Как смотреть презентацию разработчиков Xbox 2025

Одним из самых интригующих моментов мероприятия становится обещание загадочной игры. Подробности неизвестны — именно в этом и состоит загадочность, — но намеки указывают на что-то грандиозное. Для примера, на прошлогодней выставке Developer Direct особое внимание привлекло глубокое погружение в игровой процесс Indiana Jones and the Great Circle. Мы будем освещать новости по мере их поступления, но если у вас есть желание следить за событием в прямом эфире, вот все необходимые детали. (Также вы можете просто посмотреть трансляцию, встроенную в начале этой статьи.)

Само мероприятие состоится 23 января в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени. Трансляция будет доступна практически на всех каналах Xbox и Bethesda:

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Источник: TheVerge

ПульсХаб
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