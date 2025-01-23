Как смотреть презентацию разработчиков Xbox 2025

Одним из самых интригующих моментов мероприятия становится обещание загадочной игры. Подробности неизвестны — именно в этом и состоит загадочность, — но намеки указывают на что-то грандиозное. Для примера, на прошлогодней выставке Developer Direct особое внимание привлекло глубокое погружение в игровой процесс Indiana Jones and the Great Circle. Мы будем освещать новости по мере их поступления, но если у вас есть желание следить за событием в прямом эфире, вот все необходимые детали. (Также вы можете просто посмотреть трансляцию, встроенную в начале этой статьи.)