Удержит ли Трамп помощь для пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе? Вот что известно на данный момент.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Республиканцы Калифорнии выступили против предложений президента Дональда Трампа, спикера Палаты представителей Майка Джонсона и других республиканцев о том, что федеральная помощь жертвам лесных пожаров в Южной Калифорнии должна предоставляться с определёнными условиями. Это может поставить под угрозу политическую повестку президента в сильно разделённом Конгрессе в начале его второго срока.

Трамп планирует посетить штат, пострадавший от пожаров, на этой неделе, и даже небольшое сопротивление со стороны членов Палаты представителей может серьёзно осложнить уже и так напряжённые отношения между обычно либеральной Калифорнией и вторым сроком администрации Трампа. Реклама

Несколько республиканцев, которые с трудом получили места в Палате представителей от Калифорнии в ноябре, выразили недовольство тем, что помощь штату может быть привязана к условиям в обмен на помощь тысячам жителей, которые всё ещё испытывают последствия недавнего бедствия.

Республиканский представитель Янг Ким, округ которой расположен в подверженном пожарам округе Ориндж, заявил: «Играть в политику с жизнями людей недопустимо и является пощёчиной жертвам лесных пожаров в Южной Калифорнии и нашим отважным спасателям».

В интервью, показанном в среду вечером, Трамп заявил, что может удержать помощь для Калифорнии до тех пор, пока штат не изменит методы управления её скудными водными ресурсами. Он утверждает, что усилия по сохранению рыбы на севере Калифорнии привели к иссяканию гидрантов в городах.

Местные власти заявили, что усилия по сохранению дельта-смелта не связаны с иссяканием гидрантов, когда пожарные пытались справиться с пожарами в Лос-Анджелесе. Они отметили, что причиной была высокая нагрузка на муниципальную систему, не предназначенную для борьбы с такими пожарами.

Пожары, усиленные ветром, разрушили целые районы округа Лос-Анджелес, оставив тысячи людей без крова и более двух десятков погибших.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что в Белом доме обсуждают возможность увеличения объёма воды для Лос-Анджелеса, ссылаясь на потери от стока дождевой воды в Тихий океан и сложную систему хранения и доставки воды штата.

Калифорния давно является излюбленной мишенью Трампа, который также упомянул пожары в своей инаугурационной речи. В Лос-Анджелесе, он заявил, что «наблюдаем, как пожары всё ещё трагически горят неделями без хоть какой-то защиты».

Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, поддержал критику Трампа, заявив о «серьёзных» проблемах в управлении штатом. Он отметил недостаточное финансирование лесных программ и хранилищ воды, а также спор между начальником пожарной охраны Лос-Анджелеса и городской администрацией по поводу бюджетных сокращений.

Джонсон указал, что демократический губернатор Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не подготовили штат или город к тому, что предстояло. Он упомянул о 117-миллионном галлоновом резервуаре, оставшемся пустым почти год. Ньюсом выступил за независимое расследование этого вопроса.

Некоторые республиканцы полагают, что пакет помощи может столкнуться с усилиями по увеличению лимита национального долга, и небольшое количество голосов, отклонившихся от какой-либо из партий, может изменить результат.

Калифорнийские члены Конгресса оказались перед выбором, как твердо защищать свой родной штат, который часто подвергается критике со стороны республиканцев как олицетворение всех проблем Америки, в то время как республиканцы в Конгрессе стремятся продемонстрировать единство.

Несколько представителей Калифорнии согласны, что федеральное правительство должно предотвращать нецелевое использование средств, но считают, что средства не должны задерживаться или облагаться условиями, которые не применялись к другим штатам после ураганов и торнадо.

Политики в Вашингтоне годами спорили о способах снижения угрозы лесных пожаров на Западе. Республиканцы давно жалуются на неэффективные методы управления землями, усугубляющие ущерб, в то время как демократы обращают внимание на изменения климата и недостаточную реакцию федерального правительства на них.

Некоторые законодатели заметили, что помощь при стихийных бедствиях для штата Джонсона, Луизиана, в прошлом предоставлялась без условий. Лидер демократов Хаким Джеффрис назвал такую идею «неприемлемой».

После значительных природных катастроф президент обычно делает запросы на дополнительное финансирование, как это было после ураганов Хелена и Милтон. Конгресс также может предоставить больше помощи Калифорнии через законодательные меры.

Губернатор Гэвин Ньюсом призвал Джонсона и других лидеров Конгресса принять меры по быстрой поддержке штата, где пожары всё ещё продолжаются, а сильные ветры продолжают представлять угрозу. Он предупредил, что «республиканцы захватили федеральную помощь в заложники» и заявил о возможности привлечь голоса GOP для продвижения пакета помощи.

В своей обращении к лидерам Конгресса губернатор пишет о том, что Америка всегда объединялась в тяжёлые времена стихии, оставляя политику в стороне, и федеральная поддержка предоставлялась без условий.

Источник: Time