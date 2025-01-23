Опасности и преимущества препаратов для снижения веса

Новые препараты для похудения: влияние и последствия

Новые препараты для похудения, такие как Wegovy и Zepbound, обретают невероятную популярность. Однако врачи продолжают изучать все способы их воздействия на организм, как положительные, так и отрицательные, помимо снижения веса.

В статье, опубликованной в журнале Nature Medicine, ведущий исследователь и клинический эпидемиолог Доктор Зияд Аль-Али и его коллеги провели всесторонний анализ исходов для здоровья, связанных с препаратами, известными как агонисты рецепторов ГПП-1. Эти медикаменты вначале использовались для снижения уровня глюкозы в крови у больных диабетом, но теперь они утверждены и для похудения у людей без диабета. Реклама

Поскольку препараты применялись для лечения диабета дольше, команда Аль-Али изучила медицинские данные более двух миллионов людей с диабетом из базы данных Министерства по делам ветеранов США. Одни принимали препараты ГПП-1, другие — иные противодиабетические средства. Они отслеживали влияние на здоровье по 175 различным состояниям, включая инфекции, зависимость, болезнь Альцгеймера, артрит и желудочно-кишечные расстройства, в течение около четырех лет.

Было установлено, что у людей, принимающих препараты ГПП-1, был снижен риск развития ряда заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и деменция, зависимость, судороги, проблемы с кровообращением, сердечные и инфекционные заболевания по сравнению с теми, кто получал другие антидиабетические препараты. Тем не менее, у принимающих ГПП-1 чаще возникали желудочно-кишечные проблемы, низкое кровяное давление и артрит, а также некоторые заболевания почек и панкреатит, которые уже известны как побочные эффекты препарата.

Доктор Аль-Али отмечает, что лечение ожирения и метаболического синдрома, вероятно, обладает широким спектром влияния на здоровье. «Мы знаем, что ожирение негативно влияет на многие процессы в организме, и теперь у нас есть эмпирическое доказательство того, что лечение ожирения приносит пользу для здоровья, выходящую за рамки простого снижения веса. Однако существуют и риски, и мы надеемся, что эти результаты станут причиной для обсуждения среди пациентов и их врачей.»

Многие здравоохранительные преимущества, указанные в статье, уже были известны. Например, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) подтвердило, что Wegovy может снижать риск сердечно-сосудистых событий на 20% у людей с ожирением. В декабре 2024 года FDA добавило в инструкцию Zepbound, что он может уменьшить симптомы обструктивного апноэ сна.

Другие преимущества, включая снижение риска болезни Альцгеймера, находятся на стадии изучения. Участники анализа Аль-Али в среднем имели на 12% меньший риск развития этой нейродегенеративной расстройства.

В организме много тканей, имеющих рецепторы для гормона ГПП-1, что объясняет разнообразие его влияния на здоровье. Исследование включало людей, принимающих препараты как семаглутид (Wegovy и Ozempic), так и тирзепатид (Mounjaro и Zepbound). Хотя тирзепатид воздействует сразу на два гормона — ГПП-1 и ГИП, главный эффект тирзепатида, скорее всего, связан с ГПП-1.

Полное изучение всех эффектов нового класса препаратов, таких как агонисты рецепторов ГПП-1, может стать новым способом для агенств, таких как FDA, получить раннее представление о потенциальных преимуществах и опасностях новых лекарств. Аль-Али надеется, что их работа станет примером того, как новые технологии и статистические методы могут помочь в создании карты новых лекарств.

Поскольку все исследуемые пациенты страдали ожирением, неясно, в какой степени польза для здоровья была связана с потерей веса и какие эффекты могли быть независимы. «Может быть, люди предпринимают использование ГПП-1 для похудения и вследствие этого чувствуют себя лучше,» предполагает Аль-Али. Но возможно, что ГПП-1 приносит пользу организму и иным образом.

Например, имеются ГПП-1 рецепторы в областях мозга, регулирующих контроль импульсов и вознаграждение. Именно так ученые считают, что эти лекарства подавляют аппетит: ослабляя сигналы вознаграждения, связанные с пищей. Эти же пути могут объяснять, почему препараты снижают зависимость от алкоголя, табака, каннабиса и опиоидов. ГПП-1 также имеет противовоспалительные эффекты, что может стабилизировать функции клеток, выстилающих сосуды, и минимизировать тромбообразование.

Ученые, такие как Аль-Али, начинают понимать широкое воздействие этих препаратов на организм. Вопросы остаются: исследование не было нацелено на тестирование различных дозировок препаратов и их возможного еще большего оздоровительного эффекта. В ближайшие годы новые формулы, направленные на три гормона одной семьи вместо одного или двух, могут предложить еще более значимые преимущества для здоровья.

«История ГПП-1 только начинает писаться,» говорит Аль-Али. «Нашей группе и другим предстоит еще много лет, десятилетий даже, чтобы полностью раскрыть эту историю.»

Источник: Time