VPN-компания предостерегает в рекламе о рисках «черного хода» в шифровании

«Единственный способ предотвратить попадание данных в ненадлежащие руки — это не собирать их вообще». Такое заявление содержалось в рекламе одного из известных провайдеров VPN, опубликованной в Нью-Йорк Таймс.

Швейцарская компания Mullvad использовала образ мультяшного агента ФБР, чтобы подчеркнуть напряжение между технологическими компаниями и правоохранительными органами в вопросах шифрования. Реклама

С одной стороны, недавняя хакерская атака под названием «Солёный Тайфун», затронувшая всех крупных телекоммуникационных операторов США, побудила власти призвать граждан перейти на зашифрованные средства связи. Однако ФБР говорит о «ответственном управлении шифрованием», что, по мнению Mullvad, подразумевает создание лазеек в сквозном шифровании.

«Это доказывает, что они ничего не поняли и не учатся на своих ошибках. Они не понимают основного: если создать лазейки, их используют другие, как это случилось в случае с «Солёным Тайфуном»», — заявил Ян Йонссон, генеральный директор Mullvad, отметив, что кампания направлена на повышение осведомленности по этому вопросу.

Шифрование представляет собой процесс преобразования данных в нечитаемую форму, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Это — гарантия того, что ваши сообщения или интернет-соединения остаются конфиденциальными между вами и получателем.

Несмотря на понимание важности использования зашифрованных мессенджеров, правоохранительные органы утверждают, что должны иметь возможность получать доступ к этим сообщениям для борьбы с преступностью.

Это касается не только США. Законодатели в ЕС, например, также продвигают такую инициативу, как «Контроль чатов». Если она будет принята, это потребует от всех поставщиков зашифрованных коммуникаций создания лазейки в шифровании для обеспечения возможности мониторинга всех чатов граждан в целях поиска незаконного контента.

Массивная слежка не имеет места в демократических обществах. Мы хотим, чтобы люди знали и требовали свои права, — сказал Йонссон. — Политики должны понимать, что анонимных данных не существует, собранные данные в итоге утекут, и время пришло прекратить массовую слежку за собственным и чужим населением.

Больше рекламы Mullvad, ориентированной на конфиденциальность

Эта реклама была третьей в серии кампаний Mullvad, направленных на повышение осведомленности о рисках навязчивого сбора и распространения данных. Она следует за рекламой, опубликованной 8 января, на которой изображён протекающий автомобиль — ответ на утечку данных Volkswagen, которая раскрыла конфиденциальную информацию более 800,000 владельцев электромобилей. Эта утечка, объясняет Mullvad, демонстрирует, что анонимных данных не существует.

Йонссон заявил: «Мы не можем иметь общество, где жизни людей отслеживаются под предлогом анонимности данных, когда шаблоны данных раскрывают личность за ними.»

Спустя неделю, 17 января, была опубликована вторая реклама в виде комикса, освещающая несколько различных, но связанных между собой проблем, касающихся инвазивных практик сбора данных со стороны крупных технологических компаний.

Mullvad считает, что банки, занимающиеся сбором метаданных — информации о данных, которая не является содержанием — также могут быть эффективным способом решения проблемы дезинформации в её корне, так как личные данные используются для создания алгоритмов, которые подпитывают её распространение.

Источник: TechRadar