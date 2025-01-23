Региональный брифинг для прессы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения под эгидой ВОЗ ЕМРО Новости

4 декабря 2024 г.

Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас из Каира. Реклама

Подводя итоги года на нашей последней пресс-конференции, я размышляю о постоянно растущих потребностях в области здравоохранения в нашем регионе и о тех трудностях, которые нас ожидают.

Этот год оказался чрезвычайно тяжелым, сопровождавшимся огромным горем и утратами для жителей нашего региона. Дорога вперед полна испытаний, пока мы стремимся к миру и работаем над восстановлением и реабилитацией.

Ситуация в Сирийской Арабской Республике на прошлой неделе добавляет нестабильности в Восточно-Средиземноморский регион.

В это очередное тяжелое время для страны мы настоятельно призываем, чтобы политика не заслоняла человечность и достоинство. Гражданские жизни, гуманитарные работники и критическая инфраструктура, особенно здравоохранение, которое является важнейшим элементом в условиях конфликта, должны быть защищены.

Мы внимательно следим за всеми событиями. На прошлой неделе в Дамаске приземлился чартерный рейс, полный комплектов для экстренного реагирования, а также были доставлены основные лекарства и медицинские принадлежности в Идлиб для оказания немедленной медицинской помощи.

Мы усиливаем оказание медицинской помощи в больницах в районах, пострадавших от усиления боевых действий, восстанавливаем работу приоритетных объектов и мобилизуем медицинские команды. Помощь доходит до нуждающихся, но для поддержки наших партнеров в области здравоохранения и поддержания этих усилий крайне необходим свободный доступ с обеих сторон. Наша приверженность народу Сирии и их основным правам на здоровье остается неизменной.

Переходя к Ливану,

На данный момент, несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях, хрупкое перемирие в стране, похоже, держится. Любое прекращение боевых действий приносит облегчение, но сейчас мы должны столкнуться с масштабами разрушений. Тысячи людей оплакивают потерю своих семей, друзей и домов, сталкиваясь с изменениями жизни, которые потребуют годы на восстановление – как физическое, так и эмоциональное.

Последствия для здравоохранения оказались особенно трагичными. С 7 октября 2023 года почти половина атак на здоровье в стране приводила к смерти как минимум одного медицинского работника или пациента. Это отмечает самую высокую смертность для нападений на медицинские учреждения в любом текущем конфликте.

Сотни тысяч людей вернулись в разрушенные районы, где системы здравоохранения рухнули, системы водоснабжения и канализации разрушены, а риск вспышек заболеваний нависает над ними.

ВОЗ находится на месте, работает над удовлетворением срочных потребностей. Мы акцентируем внимание на ремонте и повторном открытии поврежденных медицинских объектов и проводим тренировки по массовому оказанию помощи в больницах по всему Ливану. Экстренные медицинские команды лечат тяжелые ожоги и проводят реконструктивные операции, а также доставляют комплекты для лечения травм и запасы крови, чтобы обеспечить непрерывное оказание жизненно важной помощи.

Ситуация в Газе продолжает оставаться отмеченной невообразимыми страданиями.

Зима с усугубила агонию, 90% населения живет в палатках – холодные, голодные, окруженные смертью и разрушениями. Для меня, как Регионального директора, их страдание невыносимо. Хотелось бы, чтобы оно было столь же невыносимым и для политиков.

Учитывая обстоятельства, замечательно, что здравоохранение в Газе не рухнуло. Медицинские работники неуклонно поддерживают услуги с минимальными ресурсами, несмотря на огромные потери для их собственного психического здоровья. Они служат после потери собственных детей, они служат, переживая личные травмы, и живут с травмой наблюдения за людьми, которые могли бы быть спасены, если бы было больше медицинских запасов. Во всем мире мало людей, столь же вдохновляющих, как медицинские работники Газы.

Я также должен упомянуть, насколько незаменимо Агентство ООН по делам палестинских беженцев на Ближнем Востоке (UNRWA) для жителей Палестины и наших коллективных усилий. Если UNRWA будет вынуждено приостановить операции, это станет катастрофой для гуманитарного реагирования в Газе.

ВОЗ и партнеры делают все возможное – от доставки медицинских принадлежностей до обеспечения работы больниц и развертывания экстренных медицинских бригад – в условиях серьезных ограничений, наложенных израильскими властями. Однако окончательное решение этого страдания заключается не в гуманитарной помощи, а в мире. Газа отчаянно нуждается в прекращении огня.

В Судане конфликты и враждебные действия резко обострились. За прошлый год число людей, перемещенных конфликтом в Судане, увеличилось более чем на 100% – сегодня более 14 миллионов людей перемещены либо внутри Судана, либо в соседние страны.

Эта война породила один из крупнейших в мире кризисов в области защиты и переселения, а также привела к самой крупной в мире продовольственной кризису. Женщины и девушки несут самый тяжелый груз – голодные, перемещенные и переживающие ужасающие сексуальные насилия, некоторые прибегали к самоубийству, чтобы избежать изнасилования и сексуального насилия.

Цикл страдания кажется бесконечным. Наиболее нуждающиеся области остаются в значительной степени недоступными для гуманитарных организаций. Небезопасность, бюрократические препоны и логистические проблемы сильно ограничили возможность ВОЗ предоставлять необходимую медицинскую помощь, особенно в Дарфуре, Хартуме, Эль-Джазирах, Сеннарах и Кордофане.

Пока мы продолжаем делать все возможное, от поддержки вакцинации против холеры и малярии до развертывания медицинских мобильных групп и усиления мониторинга заболеваний и размещения экстренных запасов, Судан срочно нуждается в улучшении доступа для гуманитарной помощи.

Смотря в будущее, наша решимость остается стойкой. Благодарю наших доноров и партнеров за то, что они делают возможной работу ВОЗ в Восточно-Средиземноморье, помогая нам служить тем, кто находится в наихудших обстоятельствах.

Прошлый год, однако, был недофинансирован для большинства чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В Йемене мы смогли обеспечить только 30% от необходимых 136 миллионов долларов США. В Сомали мы смогли предоставить только 41% от необходимых 82 миллионов долларов США. Мы просим о большей поддержке в 2025 году вместе с политическими решениями для прекращения конфликтов и обеспечения беспрепятственной доставки помощи.

2024 год стал разрушительным для гуманитарных работников, больше гуманитарных работников погибло в этом году, чем в любом предыдущем, более чем в два раза превысив среднегодовой показатель за последние 10 лет. Большая часть этих смертей происходит из-за крупномасштабных военных действий и массовых жертв среди гражданского населения в Газе и Судане.

Наш регион не должен определяться худшими конфликтами, наибольшим числом перемещенных лиц, трагической гибелью гуманитарных работников или голодом, вызванным конфликтом. Эти культурно богатые, разнообразные и исторически значимые земли заслуживают гораздо большего. Смерть, разрушения, война и голод не могут быть наследием Восточного Средиземноморья.

Я надеюсь, что 2025 год будет совершенно иным – чтобы нам больше не пришлось готовиться к конфликтам и чрезвычайным ситуациям, но вместо этого имела возможность стремиться и процветать, с обеспечением здоровья и достоинства для всех людей.

Источник: ВОЗ