Уникальная USB-флешка с функцией аппаратного антивируса

Встроенная защита на новом уровне с Buffalo RUF3-KEV

Флеш-накопители как источник угрозы

Флеш-накопители уже давно стали известны как источник угрозы для компьютеров, чем активно пользуются злоумышленники для распространения вирусов и вредоносных программ. Buffalo представила уникальный USB-накопитель RUF3-KEV, способный обеспечивать физическую безопасность, защищая устройства от инфекций. Реклама

Технология защиты DiXiM Security Endpoint

Новый USB-накопитель оснащен технологией защиты на конечном устройстве — DiXiM Security Endpoint. Эта система сканирует файлы при сохранении и обновлении на USB-накопителе, выявляя любые признаки заражения.

Антивирус и защита в реальном времени

Кроме того, накопитель обладает антивирусной функцией, работающей в реальном времени. Она автоматически изолирует и удаляет зараженные файлы, как только они обнаружены. Дополнительно применяется «эвристическая функция», определяющая потенциально вредоносные программы, анализируя их поведение.

Безопасность и защита данных

Защита данных также обеспечивается при помощи аутентификации по паролю, что исключает несанкционированный доступ. Без колпачковая конструкция накопителя и механизм автоматического возврата разъема предохраняют устройство от физических повреждений и загрязнения.

Доступные модели и стоимость

Серия накопителей включает три модели с объемами 64GB, 32GB и 16GB. Они предложены по цене в йенах: 10,000, 8,300 и 6,600 соответственно.

Источник: TechRadar