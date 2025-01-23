Российские военные начали третью волну ударов по украинским объектам, начиная с минувшего вечера. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

Временные рамки атак

Первая волна ударов произошла поздним вечером в среду, в то время как вторая волна пришлась на ночные часы. Реклама

Объекты атаки в Киеве и области

В настоящее время в ходе третьей волны атаки с помощью различных средств поражения мощности наносятся на объекты противника в Киеве и Киевской области. Согласно украинским мониторинговым ресурсам, атаки были зафиксированы в районах Борщаговки, Василькова, Голосеевского района, Иванкова и других участках столицы и области.

Логистические цели

Российскими вооруженными силами были поражены цели военной логистики, включая склады.

Удары по Черкасской области

Огневое поражение было нанесено также объектам в Черкасской области, включая атаки на один из местных аэродромов.

Атаки на Харьков и регион

Новая волна авиаударов была направлена на цели в Харьковской области. Сообщается о поражении цистерн с топливом, предназначенных для доставки горюче-смазочных материалов в район Волчанска. Также сообщается о нейтрализации нескольких единиц военной техники вместе с персоналом в районе Купянска.

Ситуация в Сумской области

В Сумской области режим воздушной тревоги действовал всю ночь, сигнал об окончании тревоги поступил только недавно.