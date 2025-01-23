Вертолёт Ми-35М ликвидировал укреплённый пункт украинских сил в Курской области.

В Курской области российский вертолет Ми-35М нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины.

Операция проводилась авиацией под командованием Минобороны РФ. По их заявлению, экипаж вертолета Ми-35М успешно уничтожил живую силу и укрепленный пункт подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области. Реклама

Вертолетчики из состава группировки «Север» использовали ракеты для поражения целей. Успешность удара была подтверждена авиационным наводчиком.

Ранее появилась информация о том, что вертолет Ка-52М уничтожил украинскую технику, обнаруженную в лесном массиве на территории Курской области.