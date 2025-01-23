Вертолёт Ми-35М ликвидировал укреплённый пункт украинских сил в Курской области.

23.01.2025
Вертолёт Ми-35М ликвидировал укреплённый пункт украинских сил в Курской области. Вертолёт Ми-35М ликвидировал укреплённый пункт украинских сил в Курской области.

В Курской области российский вертолет Ми-35М нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины.

Операция проводилась авиацией под командованием Минобороны РФ. По их заявлению, экипаж вертолета Ми-35М успешно уничтожил живую силу и укрепленный пункт подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области.

Реклама

Вертолетчики из состава группировки «Север» использовали ракеты для поражения целей. Успешность удара была подтверждена авиационным наводчиком.

Ранее появилась информация о том, что вертолет Ка-52М уничтожил украинскую технику, обнаруженную в лесном массиве на территории Курской области.

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее