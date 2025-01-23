В России собираются воздвигнуть монумент в честь Инны Чуриковой и Глеба Панфилова.

На территории России планируется установка памятника выдающимся деятелям театра и кино — режиссеру Глебу Панфилову и актрисе Инне Чуриковой. Информация об этом была озвучена Алексеем Клячиным, сотрудником камнеобрабатывающего предприятия, в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия-1».

Создание памятника поручено известному скульптору Айдане Салаховой. Пока не раскрываются детали, касающиеся точного места и времени установки будущего монумента. Реклама

Стоит напомнить, что Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет. Спустя полгода, 26 августа 2023 года, не стало и ее супруга — Глеба Панфилова, которому на момент смерти было 89 лет. Великие актер и режиссер прожили в браке 56 лет, оставив глубокий след как в российском, так и мировом искусстве. Их совместная жизнь и творчество стали символом верности и вдохновения для многих поколений зрителей и профессионалов индустрии.