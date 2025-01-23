В Краснодарском крае россияне собрались почтить память бойцов ЧВК «Вагнер».

В Краснодарском крае прошла панихида в честь бойцов ЧВК «Вагнер». На мероприятие пришло множество родственников погибших.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как десятки людей собрались на кладбище в станице Бакинской. Они принесли цветы к мемориалу, установленному в память о погибших. Перед тем, как положить цветы, памятник освятил священнослужитель. Реклама

Сегодняшнее событие было посвящено памяти бойцов 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» и их командиру Сергею Шевченко. Они погибли летом 2024 года во время выполнения задачи в Мали.

Ранее стало известно, что в Иркутской области произошла стрельба на кладбище, принадлежащем ЧВК «Вагнер». Неизвестные в камуфляже открыли огонь, оставив на месте происшествия хаос и вызвав обеспокоенность среди местных жителей.